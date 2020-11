Sin nominaciones, The Weeknd arremete contra los Grammy

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Sin ninguna nominación en los Premios Grammy, el cantante The Weeknd arremetió contra la organización este miércoles.



El intérprete posteó Twitter contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos: "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes".



El mensaje del exitoso cantante hace referencia al método utilizado por la institución para elegir a los nominados en las ternas cada año.

Se trata de un proceso que siempre se ha mantenido en secreto al no darse a conocer públicamente la identidad del comité que lo conforma ni dar a conocer públicamente por quién se votó.



Y es que su álbum "After Hours" ha sido considerado como uno de los 10 materiales más destacados de este 2020 y algunos de sus temas han sido destacados entre los mejores cinco.



De acuerdo con varios medios de espectáculos en Estados Unidos, estas acciones podrían haberse dado debido a que The Weeknd se negó a presentarse durante la entrega de premios porque se realizará en las mismas fechas que el Super Bowl, donde el será el estelar del medio tiempo.

