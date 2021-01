Aseguran que Meghan Markle escribió carta a su padre como una estrategia

LONDRES, INGLATERRA.- Un abogado de la compañía editorial del diario Daily Mail dijo el miércoles que la duquesa de Sussex no tenía una expectativa razonable de privacidad por una carta que envió a su padre, del cual está distanciada, tras su matrimonio con el príncipe Harry.



Al presentar argumentos contra las acusaciones de violación a la privacidad de la duquesa en una corte de Londres, el abogado Antony White dijo “se inferirá que la carta fue escrita y enviada por la demandante con la idea de que fuera descubierta a terceros y leída por el público”.



Dijo que exempleados de Meghan y Harry podrían aclarar la creación de la carta cuando el caso se vaya a juicio.



La duquesa de 39 años, conocida antes como Meghan Markle, demandó a la editorial Associated Newspapers por invasión a la privacidad y violaciones a los derechos de autor por cinco artículos de febrero de 2019 publicados en el diario Mail on Sunday y en el sitio del MailOnline, que incluían fragmentos de una carta escrita a mano dirigida a su padre, Thomas Markle, después de que se casara en 2018 con Harry, nieto de la reina Isabel II.

Associated Newspapers ha refutado las acusaciones y el juicio está programado para finales de año en la Corte Superior. En audiencias de esta semana la duquesa ha buscado un juicio sumario a su favor y que sea desestimado el caso de la defensa del diario sin un juicio.



El abogado de Meghan, Justin Rushbrooke, afirmó el martes que el diario no tenía “prospectos reales” de ganar porque “es un caso muy claro sobre la publicación ilegal de una carta privada”.



Rushbrooke dijo que la carta de cinco páginas de Meghan, enviada en agosto de 2018, era “un mensaje de paz” destinado únicamente a su padre.



Pero la defensa afirma que Meghan escribió la carta como parte de una estrategia de medios para rebatir la imagen negativa que había proyectado su padre, y con ayuda del equipo de comunicación en la oficina de la pareja real en el Palacio de Kensington.



“¿Por qué estuvo involucrado el equipo de comunicación del Palacio de Kensington en toda la escritura de la carta si era una carta totalmente privada?”, dijo White.



El abogado dijo que en un juicio se podrá escuchar evidencia importante de exempleados del palacio sobre cómo fue escrita la carta.



Abogados que representan a cuatro exmiembros del personal del Palacio de Kensington, incluyendo al ex secretario de comunicaciones Jason Knauf, dijeron en una carta presentada ante la corte que “uno o más de nuestros clientes” podrán dar una visión sobre “si la demandante anticipó o no que la carta podría terminar en el dominio público” y si Meghan “directa o indirectamente proporcionó información privada” a los autores de un libro sobre ella y Harry, titulado “Finding Freedom”.



El juez Mark Warby dijo que emitirá su fallo sobre la solicitud de juicio sumario “tan pronto como sea posible”.