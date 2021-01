Thomas Markle sobre carta que envió Meghan: No mostraba preocupación por mí

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una nueva polémica entre Meghan Markle y su padre Thomas está a punto de comenzar, pese a que la duquesa de Sussex quiere llegar a un acuerdo para no enfrentar un juicio.



Después de que la esposa del príncipe Harry pidiera que el juicio contra el tabloide británico Daily Mail se aplazara hasta otoño, su padre se pronunció una vez más y aseguró que su hija nunca presentó preocupación por él y su estado de salud.



En una declaración escrita como testigo, presentada por la defensa, Thomas Markle dijo que el artículo había presentado una “imagen inapropiada de los contenidos de la carta y mi respuesta y me había denigrado al hacer parecer que era deshonesto, abusivo, en busca de publicidad, descuidado e insensible dejando devastada a una hija leal y diligente”.



“Tuve que defenderme contra ese ataque”, dijo. “La carta no fue un intento de reconciliación. Fue una crítica en mi contra”, agregó Markle.



“En la carta no decía que me amaba, ni siquiera preguntaba cómo estaba. No mostraba preocupación por el hecho de que había sufrido un ataque cardíaco y no hacía ninguna pregunta sobre mi salud. De hecho señaló el final de nuestra relación, no una reconciliación”, manifestó.

Por otro parte, Justin Rushbrooke, abogado de la duquesa, manifestó que Thomas Markle, un cinefotógrafo de televisión retirado, le provocó angustia a Meghan y al príncipe Harry antes de su boda en mayo de 2018 al conceder entrevistas a los medios y posar para fotos de los preparativos de la boda tomadas por una agencia de paparazzi. Al final el padre de la duquesa no asistió a la boda tras sufrir un ataque cardiaco.



Rushbrooke dijo que la carta de Meghan, enviada en agosto de 2018, fue “un mensaje de paz” cuya finalidad era hacer que “él dejara de hablar con la prensa”.



Agregó que la duquesa tomó medidas para asegurar que la carta de cinco páginas y 1,250 palabras no fuese interceptada, enviándola a través de su contador a la casa de su padre en México. En la carta le imploraba a Thomas Markle que dejara de hablar con los medios diciendo: “tus acciones han roto mi corazón en un millón de pedazos”



Las últimas frases, leídas en corte, decían: “No pido otra cosa fuera de paz, y te deseo lo mismo”.



La duquesa busca un juicio sumario que resulte a su favor y que se desestime la defensa del diario. Su abogado afirma que la editorial no tiene “posibilidades reales” de ganar el caso.