Papá de Meghan Markle revela carta que le envió su hija tras su boda con Harry

LONDRES, INGLATERRA.- El papá de Meghan Markle, Thomas, compartió con el mundo la carta de cinco páginas que su hija le envió meses después de contraer matrimonio con el príncipe Harry.



Las cartas fueron publicadas en el Daily Mail y dejan ver que Meghan sí ha intentado ayudar a su padre y él ha decidido rechazarla. Lo que vendría a contradecir sus declaraciones.



"Te llamé y te envié mensajes... Te supliqué que aceptaras ayuda -mandamos a alguien a tu casa... y en lugar de hablar conmigo para aceptar esa ayuda o cualquier otra, decidiste dejar de responder al teléfono y elegiste hablar solo con los tabloides", se lee en el texto.



Agregó: "Todos nos unimos para apoyarte y protegerte desde el primer día, y lo sabes. Así que escuchar los ataques que has realizado en la prensa contra Harry, que no ha sido más que paciente, amable y compresivo contigo ha sido probablemente lo más doloroso de todo".



También le habla sobre su media hermana Samantha, a quien poco conoce, y que la ha hecho sufrir con sus comentarios. "Me has visto sufrir por culpa de sus crueles mentiras, y me rompo por dentro", expresó la duquesa.



Además, le pide que deje de "explotar" su relación a base de mentiras: "Si me amas, como le dices a la prensa, por favor para. Por favor dejanos vivir nuestras vidas en paz. Por favor deja de mentir, por favor deja de estar generando tanto dolor, por favor deja de explotar mi relación con mi esposo... Me doy cuenta de que estás tan hundido en esta espiral que no tiene salida, pero si te detienes un momento a pensar, creo que te darás cuenta de que vivir con una conciencia tranquila vale más que cualquier pago en este mundo".



En otra parte de la carta Meghan le dice a su padre: "Creí en ti, confié en ti y te dije que te amaba. La mañana siguiente se hicieron públicas las imágenes. No has intentado hablar conmigo desde la semana de la boda, y mientras reclamabas que no tenías forma de contactar mi numero sigue siendo el mismo. Sin textos, sin llamadas perdidas, solo entrevistas en las que te pagan para decir mentiras".



Pese a todo lo que le pide la duquesa de Sussex a su padre, el exdirector de iluminación de Hollywood dijo que la carta fue una puñal directo en el corazón.