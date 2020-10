Pastor Guillermo Maldonado aparece en público tras anunciar su divorcio

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El pastor hondureño Guillermo Maldonado se presentó por primera vez en su iglesia El Rey Jesús desde que inició la pandemia del coronavirus y después de que se divulgara que está enfrentando un proceso de divorcio con su esposa Ana de Maldonado.



Fue a través de sus redes sociales que el apóstol habló de su emoción al regresar a la casa de Dios y mostró fotografías suyas saludando a las personas que se encontraban en el templo.



"¡Muy feliz de ver a todos de vuelta en la iglesia hoy! Los extrañé a todos", escribió en Instagram.





Esta es la primera aparición pública del pastor sin su esposa Ana, quien desde julio se ha mantenido en completo anonimato, hasta en sus perfiles de redes.



La última publicación que hizo la profeta Ana fue para dar gracias por las vidas de sus hijos Ronald y Bryan.

Polémica

Algunos rumores indican que la pareja de pastores, que tenían más de 30 años de matrimonio, habrían terminado su relación desde hace varios meses.



Además, algunos de los seguidores de la profeta han notado que desde hace algún tiempo Ana de Maldonado no aparece predicando como lo han hecho Guillermo y sus hijos.



Hasta el momento se desconocen las causas por las que la profeta decidió interponer la demanda de divorcio. Tampoco hay detalles de los términos de separación.



Aunque muchos esperaban que Guillermo Maldonado hablara del duro proceso, no lo hizo durante el servicio.

"Me duele mucho anunciarles que mi esposa Ana el mes pasado me pidió el divorcio. Algunos de ustedes tal vez ya hayan escuchado esta noticia de otra fuente. He querido tomar tiempo para compartir esto públicamente, porque esperaba y oraba que pudiéramos reconciliarnos. Aunque nadie puede decir que es un cónyuge perfecto, durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos", dice el comunicado con el que se pronunció al respecto Maldonado.