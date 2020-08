Lady Gaga brilla en los MTV Video Music Awards

Gaga ganó múltiples galardones el domingo, la mayoría por su éxito No. 1 con Ariana Grande “Rain on Me”, que interpretaron juntas por primera vez en vivo. AP.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Lady Gaga arrasó en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, mientras The Weeknd se llevó el máximo honor. Ambos astros enviaron mensajes importantes a los espectadores sobre la situación actual del mundo: “Usen tapabocas” y “Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor”.



Gaga ganó múltiples galardones el domingo, la mayoría por su éxito No. 1 con Ariana Grande “Rain on Me”, que interpretaron juntas por primera vez en vivo.



“Usen tapabocas. Es una señal de respeto”, dijo Gaga durante una de sus varias apariciones en el escenario para recibir premios que incluyeron artista y canción del año.

Con una mascarilla electrónica, interpretó un medley de sus canciones, entre ellas “Stupid Love”, “Chromatica II” y “911”. Gaga y Grande estuvieron acompañadas por un cuerpo de bailarines, todos con mascarillas.



The Weeknd, quien ofreció el primer número musical de la noche, rindió homenaje a Blake y Taylor — dos personas negras que murieron tras ser baleadas por agentes de policía — al ganar los premios al video del año y mejor R&B por “Blinding Lights”.



“Es realmente difícil para mí celebrar y disfrutar este momento, así que sólo voy a decir: justicia para Jacob Blake y justicia para Breonna Taylor”, manifestó.

Los VMAs, como también se conocen estos premios por sus siglas en inglés, comenzaron con unas sentidas palabras en memoria del astro de “Black Panther” Chadwick Boseman, a quien la anfitriona Keke Palmer dijo que el evento estaba dedicado. Boseman, de 43 años, murió el viernes tras pasar cuatro años librando una batalla en privado con un cáncer de colon.