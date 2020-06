Ricky Martin compara la gestación de sus hijos con la de Jesús y le llueven críticas

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El cantante Ricky Martin ha sido objeto de polémica desde que en 2010 decidió dejar de lado los tabués y reveló públicamente sus preferencias sexuales.



Luego de sincerarse con sus fanáticos y los medios de comunicación, contrajo matrimonio con el pintor sirio Jwan Yosef, con quien ha formado una familia de cuatro hijos que fueron concebidos mediante el proceso de inseminación artificial.

Recientemente, el cantante puertorriqueño dijo durante una entrevista con el diario El País de España: " Yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y, varias veces. Tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en un pedestal a María, la Virgen, que prestó su veintre para que Jesús viniera al mundo".



Las declaraciones del boricua desataron una serie de reacciones entre muchos religiosos que no comulgan con el estilo de vida que Ricky Martin eligió llevar y consideraron "ofensiva" sus comparaciones.



Los internautas han llenado las redes sociales con fuertes comentarios como el publicado por un usuario identificado como Advin Pellot quien escribió: "Yo no soy católico pero lo que dice @ricky_martin ofende a cualquier católico y evangélico en el mundo. Triste que tanta gente lo siga y lo aplauda en sus posturas son un vómito ante Dios".

Sacerdote le responde indignado

El sacerdote de la parroquia María Auxiliadora en San Juan, Puerto Rico, Monseñor Leonardo Rodríguez se ha viralizado luego de que a través de Facebook le dedicara unas palabras a Ricky Martin.



"Los latinos tenemos un ‘problema’ y es que aguantamos hasta que nos tocan la madre', fue el comentario del sacerdote, quien también expresó que la Virgen María “no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre”, y aseguró que el cuerpo es un don de Dios, y como no podemos separar espíritu, alma y cuerpo, María “no prestó su vientre, sino que se entregó toda ella a Él: su espíritu, alma y cuerpo”.



El mensaje del párroco continuó diciendo: "María no le prestó su vientre a Dios, porque los préstamos son por tiempo limitado, sino que le entregó toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su Hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera Madre suya; tan es así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente Madre de Dios, no incubadora de Dios, ni vientre de Dios".

Leonardo Rodríguez también se refirió al estilo de vida de Martin y lo tildó de "ignorante" además de asegurar que se siente apenado por su comportamiento.



"Ricky Martin hace muchas obras benéficas (Dios se lo tenga en cuenta), pero por desgracia lleva tiempo usando su gran influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etc. Y, para colmo, se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia, que se difunde grandemente como si fuera verdad. Da pena”, finalizó contundente.



El religioso señaló que "el querer ser padre a toda costa, sin importar los medios que se usen para serlo puede terminar siendo una violación a la dignidad de los hijos a quienes digo querer tanto".



Actualmente el padre de Lucía, Valentino, Renn y Matteo no se ha pronunciado en respuesta a los ataques y críticas generados por su comentario.

