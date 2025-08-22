Elsa Oseguera y Milagro Flores sorprendieron: Famosos presentes en partido de tiktokers

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula se llenó de famosos para ver el partido de titkokers entre Honduras y El Salvador. Aquí te los mostramos.
Ana Alvarado, Katherine y Andrea "Barbarita", todas creadoras de contenido catrachas derrocharon su belleza en el Morazán.
Las chicas del podcast Senosocurre también llegaron a apoyar a sus colegas ante El Salvador.
La bella Elsa Oseguera llegó para apoyar a su novio David Flow, delantero del equipo catracho.
El candidato presidencial de Honduras Salvador Nasralla estuvo presente saludando a los aficionados en el Morazán.
La famosa presentadora Milagro Flores se puso el ambiente a la previa del partido de tiktokers.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, saludó a los jugadores hondureños.
Rely Maradiaga posó junto a la periodista Suly Cálix.
La Bicha Catracha es una de las tiktokers más famosas en Honduras y fue pomponera hoy en el duelo.
"La Colocha" se hizo viral hace unos días al ser captada apoyando al Platense de la primera división del fútbol de Honduras.
La More fue portero de los tiktokers hondureños y realizó un gran trabajo. Se tomó cientos de fotos con sus seguidores.
Iroshka Elvir, diputada del Congreso Nacional, acompañó a su esposo Salvador Nasralla.