¡Derrochando flow! La elegancia de "El Loco de la Selva" en el partido de tiktokers de Honduras vs El Salvador

Con un elegante traje negro y gafas oscuras, "El Loco de la Selva" se robó el show a su ingreso al Estadio Morazán de San Pedro Sula, para disputar junto a su Selección de Tiktokers de Honduras, el partido de vuelta contra El Salvador.
Con el estilo de un 'gánster' de Nueva York, el tiktoker Edgardo Pineda, más conocido como "El Loco de la Selva", llegó saludando a su público apostado en las afueras del Estadio Morazán previo al juego contra los creadores de contenido de El Salvador.
Desde que se conformó la Selección de Tiktokers de Honduras se nombró a "El Loco de la Selva" como DT, y aunque se rumoró que sería sustituido por el periodista Eduardo Maldonado, Pineda se mantuvo al frente de la escuadra catracha.
Este viernes, durante el partido de vuelta de ambas selecciones de creadores de contenido, el influencer llegó con un estilo que llamó la atención de todos.
Su elegancia y su personalidad osada combinaban a la perfección durante el juego en el que Honduras buscaría la revancha ante la selección salvadoreña, luego de haber perdido el partido de ida 3-2 a favor de El Salvador.
Las redes sociales se llenaron de comentarios halagando a "El Loco de la Selva" tras su aparición previo al partido, pues destacaron su buen gusto a la hora de vestir para tan importante evento, que no solo es el primer partido de esta naturaleza, sino que fue un éxito total en venta de boletos y asistencia.
Edgardo Pineda comenzó su incursión en redes sociales hablando sobre medicina natural, pero ha explicado que no pudo lograr llamar la atención de los internautas como hubiese querido.
Decidió poner una pausa a su conocimiento como naturópata y dejó surgir su lado jocoso y divertido y ese fue su boleto al éxito para comenzar a ganar seguidores.
Hoy, logró dirigir a una selección inusual, pero exitosa, llenando el Estadio Morazán de alegría y esperanza.
Así celebró el gol que anotó "Supremo", el capitán de la selección catracha, en casa.