Tiktokers de Honduras derrotan a los de El Salvador en el estadio Morazán

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Se ganó la batalla! En un espectacular ambiente en San Pedro Sula, la Selección de TikTokers de Honduras cumplió con lo prometido para vencer al combinado de El Salvador en el Estadio Morazán, luego de aquel 3-2 en el primer partido que disputaron.
Los catrachos se repusieron de la primera derrota y ofrecieron un tremendo show que tuvo de todo en la capital industrial. Desde golazos, festejos románticos y bronca entre jugadores, en donde incluso, se "amenazaba" con abandonar el partido ante la expectativa de miles de seguidores.
La "H" Tiktokera fue mejor en el inicio, pero dos errores seguidos de Supremo lo condenaron y El Salvador fue creciendo; los cuscatlecos pudieron abrir el marcador antes de los cinco minutos: el juez sancionó penal, pero los jugadores pidieron la revisión en el VAR, que llegó en un momento justo para salvar a los catrachos.
Pero el destino quería que fuera Honduras, quería ver celebrar primero a su gente y el deseo se le concedió. En el minuto 26 llegaba un centro al área y mano del rival, el juez otra vez sancionaba penal, era muy clara. Todo quedó bajo la responsabilidad de Supremo, quien con una frialdad colocó bien la esférica para el 1-0 local y posteriormente se fue a festejar con Milagro Flores, como lo prometió.
Antes del descanso, Davis Flow intento la misma fórmula que en el Estadio Las Delicias, escenario donde se destapó con un golazo de pechito y volea; ahora estuvo cerca, pero no pudo tener el mismo resultado. Las cosas marchaban bien, sin embargo se vino una de las primeras broncas e incluso los jugadores de El Salvador amenazaban con irse del partido; esto tras fuertes reclamos de Ricky.
El complemento tuvo tramos de intensidad, otro zafarrancho protagonizado por Ricky, ahora por un jugador que no estaba en la convocatoria, y la misma advertencia de irse del encuentro. Supremo y compañía conversaron por varios minutos, y las acciones continuaron. Para ese entonces, los salvadoreños ya habían empatado 1-1 con una gran combinación desde la banda izquierda, centro y el rival que terminó cabeceando para vencer a "La More".
Faltaban pocos minutos, se acaba el tiempo en el Morazán, pero la "H" no fue muda y menos la Selección de TikTokers de Honduras, que con todo en su contra no se rindió; de la nada llegó una verdadera joya de gol de Noland Caleb (88') y selló con broche de oro una crónica de una revancha anunciada.
FINAL DEL PARTIDO
Min. 87 - Gooooooooooooooooolaaaaaaaaaaaaaazooooooooooo de Honduras tras un bombazo desde fuera del área de Caleb
Min. 86 - Se salva El Salvador, Ramos quedó solo frente al portero, el balón pegó en una de sus piernas y se fue a la última línea, tiro de esquina para lo locales.
Min. 76 - Jugador hondureño toca con la cabeza balón cuando el portero lo tenía en la mano, el árbitro anula la anotación.
Min. 63 - Reaunda el partido, al final ingresa Ramos, quien fue por el que se había detenido el juego.
Min. 55 - Vuelve a Ricky a decirle a los tiktokers de El Salvador que se retiren porque dice iba a ingresar uno que no estuvo en el primer encuentro.
Min. 52 - Goool de la selección de tiktokers de El Salvador gool de Kevincito tras un centro desde la izquierda y el salvadoreño llegó solo de cabeza
Min. 30 - Goooooooooooooooool de los tiktokers de Honduras gooooooooool de penal de Supremo
Min. 27 - Penal para Honduras. Falta dentro del área sobre Supremo. Planchazo sobre el hondureño.
Min. 17 - Penal para Honduras. Falta sobre Supremo dentro del área tras pase largo de Barbarito. La jugada es revisada en el VAR. Al final fue tiro libre.
Min. 14 - ¡OTRA VEZ! Supremo quedó solo frente a portería, se quiso lucir levantándosela al portero y la tiró arriba, al final estaba fuera de lugar.
Min. 9 - Los árbitros luego de reisar el VAR, anulan el penal. No hubo falta.
Min. 4 - Bronca ente jugadores de Honduras y El Salvador. Al final se controló todo.
Min. 3 - Penal a favor de El Salvador tras una mala salida de La More. El árbitro lo revisa en el VAR
Min. 2 - Supremo tiene una clara oportunidad de gol pero de cabeza la mandó a unlado pese a que llegaba solo.
INICIÓ EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL ESTADIO MORAZÁN
6:50 PM - Las pomponeras llegan al estadio Morazán e ingresan a la cancha para la previa del partido.
6:48 PM - Alineación de Honduras: La More; Rafiña, Barbarito, Chaval, Osvaldo, Mr. JC, Filander Zelaya, Shin Fujiyama, Dembélé y Davis Flow.
6:45 PM - Se entonan los himnos de ambos países para el inicio del juego entre estos personajes de redes sociales
6:42 PM - El saque de honor lo hizo el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras y atajó La More
6:40 PM - Los jugadores de ambos equipos ya están en el terreno de las acciones. Se viene el inicio del partido.
6:20 PM - Soy El Ricky anuncia que se quieren retirar porque quedaron que el partido sería a las 6:00 PM
6:15 PM - Supremo llega nuevamente a la grama, esta vez para anunciar que se donará el 30% de lo recaudado en este partido a la Fundación Terra
6:00 PM - El estadio Morazán está prácticamente lleno, falta poco para que abarquen todos los espacios.
5:45 PM - Homenaje a Shin Fujiyama de parte de Supremo en la previa del partido por la construcción de escuelas en territorio hondureño.
5:30 PM - Los jugadores de la selección de tiktokers de Honduras ya están en el escenario deportivo de la ciudad indistrial.
5:00 PM - Se esperaba que los tiktokers hondureños salieran tal y como tenían programado todo, pero ha habido un retraso.
Hora que salen los jugadores del hotel
El bus que trasladará a los tiktokes de Honduras sale a las 5:00 PM del hotel de concentración
Esto será un verdadero espectáculo, son más de 18 mil personas que estarán presentes en este juego de exhibición entre estos personajes.
El evento contará con la implementación del VAR, una tecnología que ni siquiera la Liga Nacional de Honduras utiliza. Habrá 10 cámaras para capturar cada detalle del encuentro, junto a una peculiar “kisscam” para darle un toque de humor al show.
En el show del medio tiempo estarán KBP, Jr Clark y Lil David, quienes pondrán ritmo a la fiesta. En el partido de ida, jugado el 8 de agosto en El Salvador ganó 3-2 a Honduras en un vibrante encuentro
Hora que inicia el partido de los tiktoker y dónde se podrá ver
Hora: 7:00 PM
Transmite: YouTube “Soysupremo”