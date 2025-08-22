Tiktokers de Honduras derrotan a los de El Salvador en el estadio Morazán

San Pedro Sula, Honduras .- ¡Se ganó la batalla! En un espectacular ambiente en San Pedro Sula , la Selección de TikTokers de Honduras cumplió con lo prometido para vencer al combinado de El Salvador en el Estadio Morazán , luego de aquel 3-2 en el primer partido que disputaron.

Los catrachos se repusieron de la primera derrota y ofrecieron un tremendo show que tuvo de todo en la capital industrial. Desde golazos, festejos románticos y bronca entre jugadores, en donde incluso, se "amenazaba" con abandonar el partido ante la expectativa de miles de seguidores.

La "H" Tiktokera fue mejor en el inicio, pero dos errores seguidos de Supremo lo condenaron y El Salvador fue creciendo; los cuscatlecos pudieron abrir el marcador antes de los cinco minutos: el juez sancionó penal, pero los jugadores pidieron la revisión en el VAR, que llegó en un momento justo para salvar a los catrachos.

Pero el destino quería que fuera Honduras, quería ver celebrar primero a su gente y el deseo se le concedió. En el minuto 26 llegaba un centro al área y mano del rival, el juez otra vez sancionaba penal, era muy clara. Todo quedó bajo la responsabilidad de Supremo, quien con una frialdad colocó bien la esférica para el 1-0 local y posteriormente se fue a festejar con Milagro Flores, como lo prometió.

Antes del descanso, Davis Flow intento la misma fórmula que en el Estadio Las Delicias, escenario donde se destapó con un golazo de pechito y volea; ahora estuvo cerca, pero no pudo tener el mismo resultado. Las cosas marchaban bien, sin embargo se vino una de las primeras broncas e incluso los jugadores de El Salvador amenazaban con irse del partido; esto tras fuertes reclamos de Ricky.

El complemento tuvo tramos de intensidad, otro zafarrancho protagonizado por Ricky, ahora por un jugador que no estaba en la convocatoria, y la misma advertencia de irse del encuentro. Supremo y compañía conversaron por varios minutos, y las acciones continuaron. Para ese entonces, los salvadoreños ya habían empatado 1-1 con una gran combinación desde la banda izquierda, centro y el rival que terminó cabeceando para vencer a "La More".

Faltaban pocos minutos, se acaba el tiempo en el Morazán, pero la "H" no fue muda y menos la Selección de TikTokers de Honduras, que con todo en su contra no se rindió; de la nada llegó una verdadera joya de gol de Noland Caleb (88') y selló con broche de oro una crónica de una revancha anunciada.



FINAL DEL PARTIDO

Min. 87 - Gooooooooooooooooolaaaaaaaaaaaaaazooooooooooo de Honduras tras un bombazo desde fuera del área de Caleb

Min. 86 - Se salva El Salvador, Ramos quedó solo frente al portero, el balón pegó en una de sus piernas y se fue a la última línea, tiro de esquina para lo locales.

Min. 76 - Jugador hondureño toca con la cabeza balón cuando el portero lo tenía en la mano, el árbitro anula la anotación.

Min. 63 - Reaunda el partido, al final ingresa Ramos, quien fue por el que se había detenido el juego.

Min. 55 - Vuelve a Ricky a decirle a los tiktokers de El Salvador que se retiren porque dice iba a ingresar uno que no estuvo en el primer encuentro.

Min. 52 - Goool de la selección de tiktokers de El Salvador gool de Kevincito tras un centro desde la izquierda y el salvadoreño llegó solo de cabeza