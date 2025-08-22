La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán

La bella chica sorprende porque ha celebrado el triunfo de El Salvador en el primer choque ante los de su país Honduras.
La revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador se disputará esta noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y una de las bellezas que estará presente es Khaterine Díaz.
La joven influencer es originaria de Tegucigalpa, capital de Honduras, y sostiene una relación sentimental con el salvadoreño Giovanni Cruz, mejor conocido como 'Soy el Ricky', que hoy buscará su segundo triunfo sobre los catrachos.
Khaterine subió imágenes en las horas previas del encuentro en las que aparece con Ricky y sosteniendo una peculiar camiseta con los escudos de ambas selecciones, demostrando que tiene su corazón dividido.
Khaterine Díaz también es una reconocida creadora de contenido y en su cuenta de TikTok ya tiene más de 1 millón de seguidores.
La hermosa catracha ha tenido la oportunidad de viajar por Europa y visitar diferentes países como Francia, Italia y España.
De hecho, una de sus publicaciones con más 'likes' fue su visita al Parque de los Príncipes, la casa del poderoso PSG, que la temporada anterior levantó prácticamente todos los títulos.
Motagua y Olimpia son los equipos que mandan en la capital, pero Katherine se decidió desde muy pequeña por seguir al león.
Y como buena olimpista, también se desvive por el Real Madrid. "Estoy en el estadio del mejor equipo del mundo", declaró Díaz tras visitar el Santiago Bernabéu.
Su noviazgo con Ricky'data desde 2023, aunque a principios del presente año surgieron rumores de una posible ruptura. Finalmente la pareja logró superar la presunta crisis y se mantienen juntos hasta la fecha.
El titkoter salvadoreño fue una de las figuras tras marcarle a Honduras el pasado 8 de agosto en el Estadio Las Delicias. Ricky aseguró en la previa que hoy le espera otra caída al combinado catracho.
Tras aquel partido se viralizó una imagen del influencer abrazando una Copa y acostado con Khaterine en la cama. "Hoy dormiré como todo un campeón", dijo.
En su cuenta de Instagram, la hondureña ya tiene más 300 mil seguidores y por allí presume de su cuerpazo.
Katherine Díaz es una de las creadores de contenido más lindas de nuestro país, pero tuvo que mudarse a El Salvador por su romance con Ricky.
La tiktoker ya se encuentra en San Pedro Sula para presenciar uno de los eventos más importantes del año.
"Previo al partido histórico de los tiktokeros", declaró la catracha, que hoy tendrá su corazón dividido en el recinto sampedrano.
