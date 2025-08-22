  1. Inicio
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán

La bella chica sorprende porque ha celebrado el triunfo de El Salvador en el primer choque ante los de su país Honduras.

  • 22 de agosto de 2025 a las 17:20
1 de 20

La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
2 de 20

La revancha entre los tiktokers de Honduras y El Salvador se disputará esta noche en el Estadio Morazán de San Pedro Sula y una de las bellezas que estará presente es Khaterine Díaz.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
3 de 20

La joven influencer es originaria de Tegucigalpa, capital de Honduras, y sostiene una relación sentimental con el salvadoreño Giovanni Cruz, mejor conocido como 'Soy el Ricky', que hoy buscará su segundo triunfo sobre los catrachos.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
4 de 20

Khaterine subió imágenes en las horas previas del encuentro en las que aparece con Ricky y sosteniendo una peculiar camiseta con los escudos de ambas selecciones, demostrando que tiene su corazón dividido.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
5 de 20

Khaterine Díaz también es una reconocida creadora de contenido y en su cuenta de TikTok ya tiene más de 1 millón de seguidores.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
6 de 20

La hermosa catracha ha tenido la oportunidad de viajar por Europa y visitar diferentes países como Francia, Italia y España.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
7 de 20

De hecho, una de sus publicaciones con más 'likes' fue su visita al Parque de los Príncipes, la casa del poderoso PSG, que la temporada anterior levantó prácticamente todos los títulos.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
8 de 20

Motagua y Olimpia son los equipos que mandan en la capital, pero Katherine se decidió desde muy pequeña por seguir al león.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
9 de 20

Y como buena olimpista, también se desvive por el Real Madrid. "Estoy en el estadio del mejor equipo del mundo", declaró Díaz tras visitar el Santiago Bernabéu.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
10 de 20

Su noviazgo con Ricky'data desde 2023, aunque a principios del presente año surgieron rumores de una posible ruptura. Finalmente la pareja logró superar la presunta crisis y se mantienen juntos hasta la fecha.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
11 de 20

El titkoter salvadoreño fue una de las figuras tras marcarle a Honduras el pasado 8 de agosto en el Estadio Las Delicias. Ricky aseguró en la previa que hoy le espera otra caída al combinado catracho.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
12 de 20

Tras aquel partido se viralizó una imagen del influencer abrazando una Copa y acostado con Khaterine en la cama. "Hoy dormiré como todo un campeón", dijo.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
13 de 20

En su cuenta de Instagram, la hondureña ya tiene más 300 mil seguidores y por allí presume de su cuerpazo.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
14 de 20

Katherine Díaz es una de las creadores de contenido más lindas de nuestro país, pero tuvo que mudarse a El Salvador por su romance con Ricky.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
15 de 20

La tiktoker ya se encuentra en San Pedro Sula para presenciar uno de los eventos más importantes del año.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
16 de 20

"Previo al partido histórico de los tiktokeros", declaró la catracha, que hoy tendrá su corazón dividido en el recinto sampedrano.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
17 de 20

Katherine Díaz es la preciosa hondureña que conquistó el corazón del salvadoreño Ricky.
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
18 de 20
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
19 de 20
La bella hondureña que es pareja de tiktoker salvadoreño y estará en el estadio Morazán
20 de 20

