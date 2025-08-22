¡Repleto! Así luce el estadio Morazán en el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

El estadio Morazán de San Pedro Sula está a reventar con el tan esperado partido entre los tiktokers de Honduras y El Salvador. Vea las mejores fotos a continuación.
La venta de boletos para el partido de vuelta entre los tiktokers hondureños y salvadoreños fue un total éxito, y las tribunas del estadio Morazán lo reflejan.
Desde más temprano, cientos de personas comenzaron a aglomerarse alrededor del coloso sanpedrano.
Y es que los precios, que oscilan entre 50 a 100 lempiras, influyeron en que muchas personas se animaran a asistir.
No solo hondureños están presentes en el Morazán, pues muchos salvadoreños también viajaron para ser parte de este viral encuentro.
El estadio Morazán tiene una capacidad para 18,000 espectadores, por lo que seguramente llegó hasta su máximo.
Muchos de los aficionados portaron pancartas en apoyo a los tiktokers, como en esta fotografía donde muestran su respaldo a "Raphinha", uno de los creadores de contenido que se parece mucho al jugador brasileño del mismo nombre.
Una gran marea de azul y blanco había en las graderías del estadio. Incluso, algunos con las camisetas de la selección de Honduras.
Honduras quiere la revancha este viernes, pues en el duelo del pasado 8 de agosto en San Salvador, los catrachos cayeron 3-2.
Independientemente del resultado, el partido ya es un éxito en entretenimiento. La idea es disfrutar, más allá de quién sea el ganador.
El partido terminó siendo un evento familiar, al que asistieron jóvenes, adultos y niños como espectadores.
La afición hondureña ve jugar a reconocidos creadores de contenido como Shin Fujiyama, La More, Supremo y Chauder Morazán.
Por otro lado, en la plataforma de YouTube hay una masiva cantidad de personas viendo el partido, superando las 300,000 visitas en el canal de Supremo.
Muchos han elogiado la coordinación de Supremo en este evento, pues han señalado que la cantidad de espectadores supera por mucho partidos de equipos oficiales.