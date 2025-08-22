Revelado: Lo que hizo Xiomara Castro y Roberto Contreras para juego de tiktokers vs El Salvador

Revelado: Esto fue lo que hizo Xiomara Castro y Roberto Contreras para el juego de tiktokers Honduras vs El Salvador. ¿Más políticos se sumaron o han tenido que ver en el partido?
Los tiktokers de Honduras perdieron 3-2 la ida ante El Salvador en el estadio Las Delicias de Santa Tecla con goles de Davis Flow y Supremo.
Supremo es el organizador del juego y fue él quien detalló qué políticos se han sumado al partido y cuáles son las gestiones que hicieron.
El creador de contenido confesó que la presidenta Xiomara Castro y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, han tenido mucho que ver en la organización del evento.
Sobre Contreras, Supremo confesó que al ser el Morazán un estadio que pertenece a la Municipalidad de San Pedro Sula, el edil sampedrano cedió la instalación sin cobrar al alquiler respectivo.
"El alcalde nos da el estadio sin pedir nada a cambios, nos está ayudando con las instalaciones, así como el Olímpico donde se ha entrenado", acotó el tiktoker.
¿Y Xiomara Castro? Supremo confió: "Me mandó mucha seguridad la presidenta y que todo sea bonito. Me mandaron mucha seguridad de la Policía y eso es lo que se debe decir".
Los tiktokers han usado el Olímpico y el Morazán, recinto donde no han tenido que pagar por el alquiler y eso es algo que reconocieron.
Se esperan más de 15 mil personas el Morazán esta noche, juego que ha llamado la atención de muchos hondureños que buscan pasar un momento ameno.
Desde horas tempranas de la tarde, los sampedranos se han postrado al recinto para tener el mejor lugar en el juego de tiktokers Honduras vs El Salvador.