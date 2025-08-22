  1. Inicio
Las bellas chicas hondureñas que estarán en partido de tiktokers ante los de El Salvador

La belleza no puede faltar para este evento de tiktokers que en la ida ganaron los salvadoreños y ahora se ha viene la revancha.

  • 22 de agosto de 2025 a las 14:25
1 de 14

Los tiktokers hondureños se enfrentan a los de El Salvador en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula, Cortés.
2 de 14

Elsa Oseguera llegó este viernes a suelo hondureño para este juego donde espera que su pareja David Flow vuelva a marcar.

3 de 14

Milagro Flores no podía faltar, invitada de lujo de Supremo.
4 de 14

Alejandra Rubio apareció la noche del jueves por San Pedro Sula, está claro, no se quería perder este evento
5 de 14

Nicky Escobar es una de las pomponeras del equipo hondureño.
6 de 14

Alinne Fonseca Oficial es la voz de Las Catrachas. A compartido su crecimiento en el mundo de la música desde una edad temprana, mencionando que está en el ambiente musical desde 2013.
7 de 14

Ana Alvarado, más conocida como Lipstickfables y pionera de influencers de Honduras, no podía faltar.
8 de 14

Dayana Gonzáles, es de las pomponeras del equipo hondureño.
9 de 14

Majo Ramírez es de las otras que colabora en el grupo de pomponeras para este juego de tiktokers.
10 de 14

Katherine Barrera, más conocida como Soy La Oruga HN, es de las otras pomponeras del equipo hondureño.
11 de 14

LaMinchy de igual forma fue otra de las invitadas por Supremo para este partido en el estadio Morazán.
12 de 14

Meylin Cárdenas se ha estado preparando para ese juego.
13 de 14

Kelia Amaya no podía faltar en ese encuentro.

14 de 14

Desire Garcia, aficionada del Platense y que también practica fútbol, estará esta noche.
