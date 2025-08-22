El emotivo festejo de Hailey y Justin Bieber por el primer año de su hijo Jack

Hailey Bieber sorprendió a sus seguidores con un homenaje íntimo a su hijo Jack, quien cumplió su primer año de vida hoy 22 de agosto.
A través de Instagram, la modelo compartió imágenes inéditas en las que aparece disfrutando de momentos de ternura junto al pequeño.
“Un año de ti, mi hermoso niño. Feliz primer cumpleaños Jack Blues, eres la alegría personificada”, escribió en la publicación que rápidamente se llenó de felicitaciones.
En una de las instantáneas se la ve recostada en el suelo con su hijo en brazos, mientras sonríe ampliamente; en otra, lo sostiene con delicadeza mientras lo besa en la mejilla.
El tributo de Bieber no pasó desapercibido entre sus amistades más cercanas. Kylie Jenner comentó: “¡El bebé Jack más lindo ahhh!!!", mientras que Kim Kardashian sumó un afectuoso: “Feliz cumpleaños Jackkkkie”.
La celebración incluyó un detalle especial en casa: un corralito decorado con globos celestes y blancos que llevaban la leyenda “1st Birthday”, además de una estrella dorada.
Jack, vestido con un conjunto a rayas blancas y azules, aparece en otra fotografía rodeado de los adornos festivos.
Hailey y Justin Bieber contrajeron matrimonio en septiembre de 2018 y recibieron a su primer hijo en agosto de 2024.
Desde entonces, han compartido con cautela algunos aspectos de su vida como padres. En una entrevista con Vogue, Bieber confesó las dificultades de la maternidad.
“Estar en el posparto es el tiempo más sensible que he atravesado en mi vida, y aprender una nueva versión de mí misma es muy difícil (...) Y hacerlo todo mientras entro a internet cada día y la gente dice: ‘Se están divorciando, no son felices’: es una locura mental. Ni siquiera puedo empezar a explicarlo. Es una vida de locos”, dijo en ese momento.