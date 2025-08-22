Hermosas y coordinadas: así lucieron las pomponeras de la Selección de Tiktokers de Honduras

Cuando ingresaron al estadio fue una ovación total. Habían llegado las pomponeras de la Selección de TikTokers de Honduras. Las bellas catrachas lucían como todas unas porristas profesionales y además estaban preciosas. Aquí las imágenes.
Con una camiseta de la Selección de Honduras y una falda blanca, las hermosas tiktokers hondureñas salieron a la cancha del Estadio Morazán de San Pedro Sula, donde se juega el partido de vuelta de los creadores de contenido catrachos contra sus homólogos de El Salvador.
Las chicas venían preparándose desde hace varios días, cuando fueron convocadas por "Supremo" para animar el show.
Elevando sus pompones hechos con los colores de la Bandera de Honduras, las jóvenes salieron a la cancha y pusieron al público a gritar.
Entre las más destacadas estuvo "La Minchi", la doctora tiktoker de la zona norte de Honduras.
También estuvo "Majo" Ramírez, más conocida como "Juanchi", entre otras.
Pero una de las más aplaudidas fue "Betanco", quien lideraba a las pomponeras catrachas.
Betanco lució regia con su melena larga y su maquillaje perfecto, pese a las cansadas rutinas y al calor abrazador de San Pedro Sula.
Betanco y "La Bicha" Catracha eran de las más esperadas, desde que se conoció que habían sido convocadas en el cuadro de pomponeras de la "H".
Ellas no solo aportaron belleza y ritmo al esperado partido, sino también euforia cuando Supremo, el capitán de la Selección de TikTokers de Honduras, anotó el primer gol del encuentro.