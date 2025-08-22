  1. Inicio
Hermosas y coordinadas: así lucieron las pomponeras de la Selección de Tiktokers de Honduras

Betanco sobresalió y "La Minchi" dirigió muchas de las coreografías con las que el cuadro de pomponeras alentó a su Selección de TikTokers de Honduras

  • 22 de agosto de 2025 a las 18:58
Cuando ingresaron al estadio fue una ovación total. Habían llegado las pomponeras de la Selección de TikTokers de Honduras. Las bellas catrachas lucían como todas unas porristas profesionales y además estaban preciosas. Aquí las imágenes.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Con una camiseta de la Selección de Honduras y una falda blanca, las hermosas tiktokers hondureñas salieron a la cancha del Estadio Morazán de San Pedro Sula, donde se juega el partido de vuelta de los creadores de contenido catrachos contra sus homólogos de El Salvador.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Las chicas venían preparándose desde hace varios días, cuando fueron convocadas por "Supremo" para animar el show.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Elevando sus pompones hechos con los colores de la Bandera de Honduras, las jóvenes salieron a la cancha y pusieron al público a gritar.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Entre las más destacadas estuvo "La Minchi", la doctora tiktoker de la zona norte de Honduras.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
También estuvo "Majo" Ramírez, más conocida como "Juanchi", entre otras.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Pero una de las más aplaudidas fue "Betanco", quien lideraba a las pomponeras catrachas.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Betanco lució regia con su melena larga y su maquillaje perfecto, pese a las cansadas rutinas y al calor abrazador de San Pedro Sula.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Betanco y "La Bicha" Catracha eran de las más esperadas, desde que se conoció que habían sido convocadas en el cuadro de pomponeras de la "H".

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
Ellas no solo aportaron belleza y ritmo al esperado partido, sino también euforia cuando Supremo, el capitán de la Selección de TikTokers de Honduras, anotó el primer gol del encuentro.

Foto: Héctor Emilio| EL HERALDO
