Motagua venció a Victoria con gol de Mathías Vázquez y suma su primer triunfo del Apertura 2025

La Ceiba, Honduras.- El Motagua volvió a sonreír después de cinco fechas sin conocer el triunfo y lo hizo en un terreno complicado como el estadio Municipal Ceibeño, donde derrotó 1-0 al Victoria en la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El duelo arrancó con mucha intensidad y desde temprano los azules avisaron. Apenas al minuto 4, Jorge Serrano se inventó una jugada por la banda izquierda y metió un rezago venenoso que estremeció el travesaño del arco defendido por los jaibos. Fue el primer aviso serio de un Motagua que necesitaba imperiosamente los tres puntos.

El Victoria reaccionó hasta el minuto 28, cuando el juvenil Lemuel Sevilla se sacudió una marca en la frontal del área y sacó un bombazo que pasó apenas por encima del marco de Jonathan Rougier. La acción levantó los ánimos en el graderío ceibeño, pero la falta de contundencia volvió a pasar factura a los locales.

Serrano, que fue el más insistente en la primera parte, volvió a exigir a la defensa rival al 35’. Un centro preciso encontró al panameño en el área chica, pero su cabezazo fue salvado de manera espectacular por el portero Acevedo en el primer palo.

Cuando todo parecía encaminarse al descanso sin goles, llegó el golpe anímico de los capitalinos. Al 43’, un tiro de esquina ejecutado con potencia por Acevedo terminó en el segundo palo, donde apareció el argentino Mathías Vázquez para empujar la pelota al fondo y firmar el 0-1 que a la postre sería definitivo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El complemento se jugó con más nervio que fútbol. El Victoria intentó por todos los medios igualar el marcador, pero sus esfuerzos fueron desvaneciéndose ante un Motagua que se replegó con orden y supo aguantar la presión. Los azules incluso tuvieron opciones para liquidar el encuentro, aunque el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Motagua respira y escala hasta la octava posición con 5 puntos, mientras que el Victoria sigue hundido en el fondo de la tabla con apenas una unidad, aumentando su preocupación de cara al resto del torneo.

El “Ciclón Azul” rompió la mala racha y ahora tratará de encontrar regularidad, mientras que los jaibos deberán reaccionar pronto si no quieren comprometerse desde ya con la lucha por la permanencia.

---------------------------------