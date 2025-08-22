Shin Fujiyama llora por el zafarrancho durante el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.- El partido de tiktokers de Honduras y El Salvador tuvo un momento en el que se caldearon los ánimos, situación que entristeció a Shin Fujiyama ya que el evento tiene por finalidad el entretenimiento y no el conflicto. De parte del conjunto de creadores de contenido salvadoreños, hubo molestias debido a que alegaron que en la selección hondureña querían permitir el ingreso de un jugador que no disputó el partido de ida en San Salvador.

El partido se paralizó entre quejas y gritos de los jugadores, mientras otros querían apaciguar la situación, recordando que no deben entrar en conflicto, pues la gente pagó sus boletos para ver un buen espectáculo. También el ambiente se fue volviendo más tenso cuando desde las tribunas le lanzaron una botella al tiktoker salvadoreño conocido como "El Ricky", causando más molestias en el equipo guanaco. Incluso, llegó un momento en el que consideraban abandonar el juego, ya que en Santa Tecla, en El Salvador, el trato hacia los tiktokers hondureños no fue para nada hostil.