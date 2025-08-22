Video: Así fue el gol de Supremo en el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.- Lester Cardona, más conocido como Supremo en redes sociales, se encargó de anotar el primer gol del partido de tiktokers de Honduras y El Salvador, causando furor en la afición catracha en el estadio Morazán de San Pedro Sula. A eso del minuto 27, uno de los creadores hondureños fue derribado en el área penal del conjunto salvadoreño. Ante ello, el árbitro hizo sonar el silbato para la falta a favor de "La H" tiktokera.

No obstante, no fue de inmediato que el colegiado marcara el penal, pues tuvo que revisar el VAR. Tras ver la repetición de la jugada, decidió avalar la falta para Honduras. El "7" del equipo hondureño, Supremo, fue el encargado de patear el penalti a los 30 minutos. El tiktoker envió pateó con fuerza el balón hacia la esquina superior izquierda del arco salvadoreño, siendo imposible de alcanzar para el guardameta.