Milagro Flores recibirá propuesta de Supremo si anota gol en juego de tiktokers vs El Salvador

Salió al descubierto la propuesta que Supremo le hará a Milagro Flores si anota esta noche en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador. ¿Aceptará ella? Esto es lo que se sabe.
Milagro Flores y Supremo han mencionado que se "han estado conociendo", sin confirmar que son novios. Algunas personas han dicho que es una estrategia.
Ellos han tenido citas románticas y Supremo dijo que le interesa tener algo serio con la presentadora de televisión.
Ella llegó muy temprano a dar cobertura al juego y se conoció que Supremo tiene listo una propuesta si llega a anotar ante los tiktokers de El Salvador.
En la previa, Supremo le dijo a la creadora de contenido, Ana Alvarado, que si llegaba a marcar ante los tiktokers de El Salvador, le propondría matrimonio.
"Si marco la iré a buscar a pedirle matrimonio", dijo Supremo, algo que Ana Alvarado no le creía. Sin embargo, Supremo afirmó que haga lo que haga con ella, siempre será viral.
¿Aceptará? Habrá que ver si Supremo anota ante los salvadoreños y le hace la propuesta de boda, aunque parece que todo será un show para que se viralice.
Ella llegó al Morazán con la cuarta camiseta de la Selección de Honduras en color negro y una falda del mismo color.
Milagro Flores tiene actualmente 31 años, mientras Supremo cuenta con la misma edad. El creador de contenido ya es padre, ella aún no.
De manera oficial ninguno de los dos ha confirmado que son pareja, pese a las constantes citas románticas que han sostenido.