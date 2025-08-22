  1. Inicio
Milagro Flores recibirá propuesta de Supremo si anota gol en juego de tiktokers vs El Salvador

Milagro Flores llegó temprano al juego de tiktokers Honduras vs El Salvador y recibiría una propuesta si Supremo anota

  • 22 de agosto de 2025 a las 16:32
1 de 10

Salió al descubierto la propuesta que Supremo le hará a Milagro Flores si anota esta noche en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador. ¿Aceptará ella? Esto es lo que se sabe.

Fotos: Mauricio Ayala - El Heraldo
2 de 10

Milagro Flores y Supremo han mencionado que se "han estado conociendo", sin confirmar que son novios. Algunas personas han dicho que es una estrategia.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

Ellos han tenido citas románticas y Supremo dijo que le interesa tener algo serio con la presentadora de televisión.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

Ella llegó muy temprano a dar cobertura al juego y se conoció que Supremo tiene listo una propuesta si llega a anotar ante los tiktokers de El Salvador.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
5 de 10

En la previa, Supremo le dijo a la creadora de contenido, Ana Alvarado, que si llegaba a marcar ante los tiktokers de El Salvador, le propondría matrimonio.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
6 de 10

"Si marco la iré a buscar a pedirle matrimonio", dijo Supremo, algo que Ana Alvarado no le creía. Sin embargo, Supremo afirmó que haga lo que haga con ella, siempre será viral.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
7 de 10

¿Aceptará? Habrá que ver si Supremo anota ante los salvadoreños y le hace la propuesta de boda, aunque parece que todo será un show para que se viralice.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
8 de 10

Ella llegó al Morazán con la cuarta camiseta de la Selección de Honduras en color negro y una falda del mismo color.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
9 de 10

Milagro Flores tiene actualmente 31 años, mientras Supremo cuenta con la misma edad. El creador de contenido ya es padre, ella aún no.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
10 de 10

De manera oficial ninguno de los dos ha confirmado que son pareja, pese a las constantes citas románticas que han sostenido.

Foto: Cortesía redes
