Video: Zafarrancho afuera del estadio Morazán en partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

Ha circulado un video en el que jóvenes afuera del estadio Morazán patean con fuerza los portones, aparentemente para entrar al partido de tiktokers

  • 22 de agosto de 2025 a las 19:36

San Pedro Sula, Honduras.- El partido de los tiktokers de Honduras y El Salvador dejó lleno el estadio Morazán de San Pedro Sula, pues aparentemente incluso algunas las personas que deseaban ingresar y quedaron afuera del recinto provocaron un zafarrancho.

En un video que circula en redes sociales, se observa como unos jóvenes intentan entrar por la fuerza al estadio pateando los portones con fuerza.

Tiktokers de Honduras derrotan a los de El Salvador en el estadio Morazán

Mientras la multitud afuera del coloso miraba las patadas de los hombres, tuvo que intervenir la Policía Nacional para tomar el control y evitar que la situación pueda agravarse.

Tiktokers como Shin Fujiyama, Supremo, La More, Chauder Morazán, Caracolito y otros más están jugando contras las máximas personalidades de El Salvador en TikTok.

La selección catracha tiktokera busca la revancha del partido que jugaron en San Salvador el pasado 8 de agosto, donde perdieron 3-2.

¡Repleto! Así luce el estadio Morazán en el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

El estadio Morazán no solo está lleno de aficionados de "La H" tiktokera, pues también personas del país vecino, El Salvador, arribaron a San Pedro Sula para el encuentro.

A este viral partido también llegaron personajes hondureños muy reconocidos, como la presentadora de televisión Milagro Flores, Samuel Martínez, conocido por interpretar el papel de "Moncho", entre otros más.

Además, destaca el grupo de pomponeras para apoyar a los jugadores catrachos. Entre ellas, figura "La Oruga", Nicky Escobar, Majo Rodríguez "Juanchis", Betanco, "La Bicha Catracha" y otras más.

Muchas personas han elogiado el éxito con el que se ha desarrollado este evento, pues independientemente de quién sea el ganador, muchos lo están disfrutando.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

