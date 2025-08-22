Video: Zafarrancho afuera del estadio Morazán en partido de tiktokers Honduras vs El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.- El partido de los tiktokers de Honduras y El Salvador dejó lleno el estadio Morazán de San Pedro Sula, pues aparentemente incluso algunas las personas que deseaban ingresar y quedaron afuera del recinto provocaron un zafarrancho. En un video que circula en redes sociales, se observa como unos jóvenes intentan entrar por la fuerza al estadio pateando los portones con fuerza.

Mientras la multitud afuera del coloso miraba las patadas de los hombres, tuvo que intervenir la Policía Nacional para tomar el control y evitar que la situación pueda agravarse. Tiktokers como Shin Fujiyama, Supremo, La More, Chauder Morazán, Caracolito y otros más están jugando contras las máximas personalidades de El Salvador en TikTok.

La selección catracha tiktokera busca la revancha del partido que jugaron en San Salvador el pasado 8 de agosto, donde perdieron 3-2.