Pomponeras de la selección de tiktokers de Honduras se preparan para el juego ante El Salvador

Las 12 creadoras de contenido que amenizarán el juego entre la selección de tiktokers de Honduras ante El Salvador este 22 de agosto está lista para realizar un espectacular show.
Por varias horas, estas mujeres practicaron la rutina que presentarán en el duelo de tiktokers.
"La Oruga# junto a Nicky Escobar en los ensayos.
Dayana González se preparó para animar a los tiktokers durante el duelo que se realizará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.
La hermosa Kelia Amaya está lista para animar el partido.
Escarleth García, conocida como "La Colocha" está preparada y animada por el partido de Honduras ante El Salvador.
"La Minchy" también dijo presente en el popular evento.
Betanco tomó las riendas de las pomponeras y las dirigió para presentar un espectáculo .
Andrea Betancourth Garcia, conocida en TikTok como Anfer_begar es parte del equipo.
Majo Ramírez, conocida como "La Juanchi", es otra de las pomponeras.
"La Bicha" Catracha también forma parte de las pomponeras.
La hermosa Rey Nico también es parte de las pomponeras.
Meylin Cardenas también forma parte del equipo.
La conocida Nicky Escobar es otra de las hermosas pomponeras.
La famosa Patty Burgos no se quedó atrás y se unió a las prácticas de la pomponeras.