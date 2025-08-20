  1. Inicio
Pomponeras de la selección de tiktokers de Honduras se preparan para el juego ante El Salvador

Con entusiasmo, esfuerzo y alegría, las pomponeras de la selección de tiktokers de Honduras dieron sus últimos ensayos previo al duelo contra El Salvador

  • 20 de agosto de 2025 a las 19:53
Las 12 creadoras de contenido que amenizarán el juego entre la selección de tiktokers de Honduras ante El Salvador este 22 de agosto está lista para realizar un espectacular show.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Por varias horas, estas mujeres practicaron la rutina que presentarán en el duelo de tiktokers.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
"La Oruga# junto a Nicky Escobar en los ensayos.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Dayana González se preparó para animar a los tiktokers durante el duelo que se realizará en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
La hermosa Kelia Amaya está lista para animar el partido.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Escarleth García, conocida como "La Colocha" está preparada y animada por el partido de Honduras ante El Salvador.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
"La Minchy" también dijo presente en el popular evento.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Betanco tomó las riendas de las pomponeras y las dirigió para presentar un espectáculo .

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Andrea Betancourth Garcia, conocida en TikTok como Anfer_begar es parte del equipo.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Majo Ramírez, conocida como "La Juanchi", es otra de las pomponeras.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
"La Bicha" Catracha también forma parte de las pomponeras.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
La hermosa Rey Nico también es parte de las pomponeras.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
Meylin Cardenas también forma parte del equipo.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
La conocida Nicky Escobar es otra de las hermosas pomponeras.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
La famosa Patty Burgos no se quedó atrás y se unió a las prácticas de la pomponeras.

Foto: Yoseph Amaya/Opsa
