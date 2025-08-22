  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador

Los catrachos no quieren sorpresas y mandarán una alineación titular con sus mejores hombres para enfrentar a El Salvador en partido de tiktokers

  • 22 de agosto de 2025 a las 12:33
Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
1 de 17

La selección hondureña de titkokers quiere ganar la revancha tras haber caído en el último partido ante El Salvador. Este sería el 11 titular que mandarán a la cancha del Morazán.

Fotos: Cortesía.
Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
2 de 17

La selección de titkoker hondureños está lista para encarar el partido de vuelta ante El Salvador.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
3 de 17

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será el encarado de albergar este vibrante encuentro entre creadores de contenido.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
4 de 17

En el juego de ida los salvadoreños se llevaron la victoria por un marcador de 3-2.
Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
5 de 17

Los creadores de contenido hondureños quieren lavarse la cara y esta es la alineación titular con la que buscan sacar el triunfo en casa.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
6 de 17

ENTRENADOR - Ramón "Primi" Maradiaga se une al Loco de la Selva y juntos comandarán la dirección técnica de la Bicolor tiktokera.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
7 de 17

PORTERO - La More es inamovible en el marco de Honduras y hoy será el defensor de los tres palos. En el partido pasado encajó 3 goles
Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
8 de 17

DEFENSA - Dj Chaval lo hizo bien en el partido de visita en Santa Tecla y hoy cubrirá la zona baja del equipo catracho.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
9 de 17

DEFENSA - Bryan la Playa fue el mejor del partido pese a la derrota hondureña en El Salvador y será la compañía de Chaval en la zaga central.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
10 de 17

LATERAL IZQUIERDO - Barbarito ya demostró su buena salida con el balón desde la banda y hoy estará desde el inicio en la Gran Revancha.
Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
11 de 17

LATERAL DERECHO - Shin Fujiyama será el encargado de cubrir el costado derecho y ya demostró tener la capacidad de ir y venir.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
12 de 17

MEDIOCAMPISTA - Uyuyuy es uno de los más finos que el balón y moverá los hilos en la mitad de la cancha.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
13 de 17

MEDIOCAMPISTA - Osvaldo será e que acompañe al Uyuyuy en la generación de juego para los tiktokers hondureños.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
14 de 17

MEDIOCAMPISTA - Dembelé hondureño logró demostrar su capacidad ofensiva y será el extremo derecho ante los salvadoreños.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
15 de 17

MEDIOCAMPSITA - Raphinha hondureño el el dueño del balón parado en la Bicolor de creadores de contenido y jugará como extremo izquierdo.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
16 de 17

DELANTERO - Supremo es el capitán de los tiktokers hondureños y será uno de los encargados de hacerle daño a El Salvador. En el juego de ida marcó un gol para los catrachos.

Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador
17 de 17

DELANTERO - Davis Flow también ya sabe lo que es marcar y en el partido disputado en tierras salvadoreñas marcó un golazo. Será el otro atacante en punta de Honduras.

Cargar más fotos