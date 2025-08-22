Repleta de cambios y nuevo DT: Alineación de los tiktokers hondureños vs El Salvador

La selección hondureña de titkokers quiere ganar la revancha tras haber caído en el último partido ante El Salvador. Este sería el 11 titular que mandarán a la cancha del Morazán.
La selección de titkoker hondureños está lista para encarar el partido de vuelta ante El Salvador.
El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula será el encarado de albergar este vibrante encuentro entre creadores de contenido.
En el juego de ida los salvadoreños se llevaron la victoria por un marcador de 3-2.
Los creadores de contenido hondureños quieren lavarse la cara y esta es la alineación titular con la que buscan sacar el triunfo en casa.
ENTRENADOR - Ramón "Primi" Maradiaga se une al Loco de la Selva y juntos comandarán la dirección técnica de la Bicolor tiktokera.
PORTERO - La More es inamovible en el marco de Honduras y hoy será el defensor de los tres palos. En el partido pasado encajó 3 goles
DEFENSA - Dj Chaval lo hizo bien en el partido de visita en Santa Tecla y hoy cubrirá la zona baja del equipo catracho.
DEFENSA - Bryan la Playa fue el mejor del partido pese a la derrota hondureña en El Salvador y será la compañía de Chaval en la zaga central.
LATERAL IZQUIERDO - Barbarito ya demostró su buena salida con el balón desde la banda y hoy estará desde el inicio en la Gran Revancha.
LATERAL DERECHO - Shin Fujiyama será el encargado de cubrir el costado derecho y ya demostró tener la capacidad de ir y venir.
MEDIOCAMPISTA - Uyuyuy es uno de los más finos que el balón y moverá los hilos en la mitad de la cancha.
MEDIOCAMPISTA - Osvaldo será e que acompañe al Uyuyuy en la generación de juego para los tiktokers hondureños.
MEDIOCAMPISTA - Dembelé hondureño logró demostrar su capacidad ofensiva y será el extremo derecho ante los salvadoreños.
MEDIOCAMPSITA - Raphinha hondureño el el dueño del balón parado en la Bicolor de creadores de contenido y jugará como extremo izquierdo.
DELANTERO - Supremo es el capitán de los tiktokers hondureños y será uno de los encargados de hacerle daño a El Salvador. En el juego de ida marcó un gol para los catrachos.
DELANTERO - Davis Flow también ya sabe lo que es marcar y en el partido disputado en tierras salvadoreñas marcó un golazo. Será el otro atacante en punta de Honduras.