¿Por qué la Policía movilizó una Black Mamba en juego de tiktokers Honduras-El Salvador?

¿Por qué la Policía movilizó una Black Mamba para el juego de tiktokers Honduras-El Salvador? Esto es lo que se sabe sobre la decisión de las fuerzas del orden y haber puesto a disposición este automotor.
En el presente año, la Secretaría de Seguridad invirtió más de 217 millones de lempiras en la compra de 15 vehículos tácticos blindados tipo Black Mamba y Karnaf.
Estos costosos vehículos son utilizados para transportar extraditables a las audiencias en los juzgados o en las protestas, como en el caso de Koriun Inversiones en Choloma, Cortés, donde dos Black Mamba resguardaban el dinero.
La compra de los 10 vehículos tácticos blindados Sandcat Largo Black Mamba se realizó por la Secretaría de Seguridad el 5 de enero de 2024, por un precio de 130.5 millones de lempiras, establecen los documentos facilitados a EL HERALDO Plus a través de la solicitud SOL-SSSS-2696-2025.
Los nuevos vehículos, denominados Karnaf, tuvieron un valor de 76.2 millones de lempiras, es decir, alrededor de 15.2 millones de lempiras cada uno. Estas unidades fueron más caras que las Black Mamba, que costaron alrededor de 13 millones de lempiras cada una.
¿Por qué se usó uno de estos vehículos en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador? Se conoció que la presidenta Xiomara Castro dio la orden de brindar seguridad y este Black Mamba se encargo de custodiar a los tiktokers de Honduras hacia el Estadio Morazán.
El automotor llegó al hotel donde los tiktokers de Honduras se hospedaron y los custodió en el trayecto hacia el Morazán, donde se ha registrado una gran taquilla para el juego.
Los tiktokers de El Salvador llegaron con bastante tiempo de anticipación al estadio, pero no fueron resguardados por una Black Mamba, como sí pasó con los hondureños.
Previo a la salida y resguardado por una Black Mamba, "El Loco de la Selva" se vistió muy elegante para ser uno de los técnicos en el juego vs El Salvador.
Los tiktokers de Honduras salieron del hotel de concentración luego de las 5:00 PM hacia el Morazán, resguardados por una Black Mamba.