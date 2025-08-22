¿Le propuso matrimonio? Así celebró Supremo con Milagro Flores su gol en juego de tiktokers

¿Le propuso matrimonio? Así celebró su gol Supremo con Milagro Flores en juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador. Esto fue lo que pasó tras el 1-0 de los hondureños.
Supremo anotó de penal el 1-0 a los 30 minutos en un lanzamiento de derecho al costado izquierdo de portero salvadoreño. De inmediato se fue a buscar a Milagros Flores.
Al momento de ir a buscarla, la abrazó y se puso a bailar con ella. En la previa se dijo que la iba a proponer matrimonio, pero esto no sucedió.
Supremo, con el dorsal 7 en sus espaldas, hizo el gesto de "calma" como lo hacía Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
El creador de contenido de inmediato fue a buscar a Milagros Flores, con quien han estado saliendo y en camino de un noviazgo.
Supremo puso el 1-0 mediante lanzamiento de penal, desatando la algarabía de las más de 15 mil personas que estaban en el Morazán.
Aunque los tiktokers de El Salvador protestaron, el árbitro no dudo en sancionar la mano dentro de las 16:50 y Supremo no decepcionó.
Supremo estaba muy emocionado al momento de anotar el 1-0 y cumplió, hasta cierto punto, con buscar a Milagro Flores para celebrar.
Los tiktokers de Honduras emularon la recordada celebración de la Bicolor comandada por Carlos Pavón donde hacen el gesto de remar un bote.