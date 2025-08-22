  1. Inicio
¿Le propuso matrimonio? Así celebró Supremo con Milagro Flores su gol en juego de tiktokers

Supremo había hecho una promesa a Milagro Flores si anotaba ante los tiktokers de El Salvador, ¿cumplió?

  • 22 de agosto de 2025 a las 19:24
¿Le propuso matrimonio? Así celebró su gol Supremo con Milagro Flores en juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador. Esto fue lo que pasó tras el 1-0 de los hondureños.

Fotos: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Supremo anotó de penal el 1-0 a los 30 minutos en un lanzamiento de derecho al costado izquierdo de portero salvadoreño. De inmediato se fue a buscar a Milagros Flores.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Al momento de ir a buscarla, la abrazó y se puso a bailar con ella. En la previa se dijo que la iba a proponer matrimonio, pero esto no sucedió.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Supremo, con el dorsal 7 en sus espaldas, hizo el gesto de "calma" como lo hacía Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
El creador de contenido de inmediato fue a buscar a Milagros Flores, con quien han estado saliendo y en camino de un noviazgo.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Supremo puso el 1-0 mediante lanzamiento de penal, desatando la algarabía de las más de 15 mil personas que estaban en el Morazán.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Aunque los tiktokers de El Salvador protestaron, el árbitro no dudo en sancionar la mano dentro de las 16:50 y Supremo no decepcionó.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
EL HERALDO abrazó de manera efusiva a Milagro Flores al momento de marcar el 1-0, aunque no le dio un beso.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Supremo estaba muy emocionado al momento de anotar el 1-0 y cumplió, hasta cierto punto, con buscar a Milagro Flores para celebrar.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
Los tiktokers de Honduras emularon la recordada celebración de la Bicolor comandada por Carlos Pavón donde hacen el gesto de remar un bote.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
