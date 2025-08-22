Video: Así fue el lanzamiento de una botella de cerveza a tiktoker salvadoreño ante Honduras

San Pedro Sula.- Un lamentable hecho que suspendió el juego por varios minutos se dio en el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Y es que a los 55 minutos, el tiktoker salvadoreño, Ricky, fue golpeado con una lata de cerveza que le lanzaron desde el sector de preferencia del Morazán.

Ricky recibió el golpe y ante ello trató de sacar a los tiktokers salvadoreños del terreno de las acciones.

Casi 10 minutos después, el partido se reanudó con el 1-1 que silenció a los más de 15 aficionados en el Morazán.

Esta no es la primera vez que se lanza una botella al engramillado del Morazán por parte de los aficionados.

Pese al aspecto negativo, el partido concluyó y los aficionados pudieron seguir disfrutando del cotejo. Al final, Honduras ganó el juego 2-1.