Acusan a Rauw Alejandro de plagiar canciones de DJ Playero: esto se sabe

Miami, Estados Unidos.- BM Records interpuso una demanda en contra de Rauw Alejandro por supuesta infracción de derechos de autor en el álbum "Saturno" (2022).

La querella también señala a Sony Music Latin y al sello independiente Duars Entertainment, encargados de la distribución del proyecto.

Según informó Billboard Latino, la compañía alega que varias canciones del disco contienen “samples” no autorizados de grabaciones del productor DJ Playero, considerado uno de los pioneros del reguetón.

“El uso de estas obras se hizo sin obtener una licencia válida”, explicó el abogado de BM Records, Daniel Lifschitz. “Por lo tanto, la explotación continua de 'Saturno' infringe los derechos de autor de las obras de Playero que pertenecen a [BM]”.