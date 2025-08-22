Acusan a Rauw Alejandro de plagiar canciones de DJ Playero: esto se sabe

Miami, Estados Unidos.- BM Records interpuso una demanda en contra de Rauw Alejandro por supuesta infracción de derechos de autor en el álbum "Saturno" (2022).
La querella también señala a Sony Music Latin y al sello independiente Duars Entertainment, encargados de la distribución del proyecto.
Según informó Billboard Latino, la compañía alega que varias canciones del disco contienen “samples” no autorizados de grabaciones del productor DJ Playero, considerado uno de los pioneros del reguetón.
“El uso de estas obras se hizo sin obtener una licencia válida”, explicó el abogado de BM Records, Daniel Lifschitz. “Por lo tanto, la explotación continua de 'Saturno' infringe los derechos de autor de las obras de Playero que pertenecen a [BM]”.
La demanda especifica que "De Carolina" contiene fragmentos de "La gente sabe"; "Panties y brasieres" del tema "Camuflash"; "Dejaú’" de "Sigan bailando"; y "Punto 40" tiene samples de "Tengo una punto 40".
Es por eso que la empresa reclama hasta 150,000 dólares en daños y perjuicios por cada uno de los temas mencionados.
No obstante, hay una particularidad que ha puesto en entredicho las acusaciones: DJ Playero figura acreditado en algunas de esas canciones y, al momento del lanzamiento, respaldó públicamente el álbum en redes sociales.
Entonces tocará esperar a que Rauw Alejandro o el propio productor respondan a las dudas que ha generado este pleito que, más bien, podría responder a los derechos de licenciamiento entre Playero y BM Records.
La situación guarda similitud con la disputa que la misma compañía sostuvo contra Bad Bunny en 2021 por "Safaera", donde también se discutió el uso de creaciones del reconocido DJ.
Aquel litigio concluyó en 2023 tras un acuerdo entre las partes, aunque en esa ocasión el productor celebró el uso de su obra calificándolo como “una sensación hermosa”.