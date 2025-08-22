  1. Inicio
Video: ¡El segundo golazo que le dio el triunfo a Honduras en el partido de tiktokers!

La selección de tiktokers hondureños cumplió con su promesa de tener su revancha ante la selección salvadoreña, ganando con un golazo a larga distancia

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras se llevó un triunfo agónico frente a El Salvador con una belleza de gol en el partido de tiktokers disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El encuentro iba empatado 1-1 a pocos minutos de finalizar el tiempo reglamentario. "La H" tiktokera había tenía hambre de llevarse la victoria pero no conseguían el segundo gol.

Un disparo de UyUyUy que entró al arco fue en offside, y minutos después también este mismo creador de contenido estuvo a punto de desempatar el duelo pero el esférico se desvió.

Fue en un contraataque en el minuto 87 cuando Noland Caleb se atrevió a lanzar un potente disparo a larga distancia, entrando el balón a la portería salvadoreña como si se tratara de una bala de cañón.

El estadio gritó al unísono "¡Goooool!" mientras Caleb corría con gran entusiasmo por la cancha para celebrar con sus compañeros tiktokers.

Los compañeros que estaban en la banca del conjunto catracho y su entrenador, "El loco de la selva" se sumaron a la algarabía para celebrar el auténtico golazo.

El árbitro dio el pitazo final y la afición hondureña celebró con júbilo. Los tiktokers hondureños cumplieron su palabra de tener su revancha ante la derrota de 3-2 del pasado 8 de agosto jugado en Santa Tecla, El Salvador.

