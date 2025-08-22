¿Cuándo y dónde es? Tiktokers de Honduras ahora jugarán ante selección de Brasil

Tras la victoria 2-1 de los tiktokers de Honduras ante El Salvador, ahora los catrachos buscarán seguir haciendo historia al tener un juego ante tiktokers de Brasil. ¿Cuándo y dónde es?
Supremo y Caleb fueron los anotadores por parte de la selección hondureña de tiktokers. El partido contó con más de 15 mil personas en el Morazán.
Fue luego de los 80 minutos que los hondureños marcaron el 2-1 por medios del creador de contenido, Caleb, quien disparó fuera de las 16:50 y mandó el balón a guardar.
Supremo, uno de los principales organizadores y máxima figura del evento, confirmó en un live de TikTok que tras enfrentar a El Salvador, el equipo hondureño se medirá a la selección de tiktokers de Brasil.
Según trasciende en redes sociales, el partido entre hondureños y 'Canarinhos' está previsto para el 9 de septiembre, y se jugará en territorio brasileño, informó Supremo en una transmisión en vivo.
“A Brasil me voy a llevar un jugador y me gustaría llevarme a Costly”, mencionó Supremo durante un live con algunos exfutbolistas hondureño. Ante esto, el exmundialista Carlo Costly respondió con humor: “Vaya, ya habló”.
El famoso creador de contenido evitó entrar en más detalles y aclaró que el tema lo discutirán en privado con el exmundialista con la Selección de Honduras en Brasil 2014.
Supremo aseguró que una vez finalice el partido ante El Salvador, comprará los boletos para viajar a Brasil, donde representarán a Honduras en este nuevo reto internacional que está siendo un éxito total ante los 'Cuscatlecos'.
Sin embargo, recientemente en una entrevista con EL HERALDO, Supremo afirmó que el partido será el 7 de septiembre y viajarán a Brasil el 4, son decir en qué ciudad será.
Los dos juegos entre los tiktokers de Honduras y El Salvador fue todo un éxito y ahora se trasladarán a Brasil, aunque no se sabe si los brasileños vendrán a Honduras.