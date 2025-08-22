  1. Inicio
¿Cuándo y dónde es? Tiktokers de Honduras ahora jugarán ante selección de Brasil

Los tiktokers de Honduras ahora viajarán a Sudamérica y esto es lo que se sabe del próximo juego

  • 22 de agosto de 2025 a las 21:20
1 de 10

Tras la victoria 2-1 de los tiktokers de Honduras ante El Salvador, ahora los catrachos buscarán seguir haciendo historia al tener un juego ante tiktokers de Brasil. ¿Cuándo y dónde es?

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
2 de 10

Supremo y Caleb fueron los anotadores por parte de la selección hondureña de tiktokers. El partido contó con más de 15 mil personas en el Morazán.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
3 de 10

Fue luego de los 80 minutos que los hondureños marcaron el 2-1 por medios del creador de contenido, Caleb, quien disparó fuera de las 16:50 y mandó el balón a guardar.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
4 de 10

Supremo, uno de los principales organizadores y máxima figura del evento, confirmó en un live de TikTok que tras enfrentar a El Salvador, el equipo hondureño se medirá a la selección de tiktokers de Brasil.

 Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
5 de 10

Según trasciende en redes sociales, el partido entre hondureños y 'Canarinhos' está previsto para el 9 de septiembre, y se jugará en territorio brasileño, informó Supremo en una transmisión en vivo.

 Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
6 de 10

“A Brasil me voy a llevar un jugador y me gustaría llevarme a Costly”, mencionó Supremo durante un live con algunos exfutbolistas hondureño. Ante esto, el exmundialista Carlo Costly respondió con humor: “Vaya, ya habló”.

 Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
7 de 10

El famoso creador de contenido evitó entrar en más detalles y aclaró que el tema lo discutirán en privado con el exmundialista con la Selección de Honduras en Brasil 2014.

 Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
8 de 10

Supremo aseguró que una vez finalice el partido ante El Salvador, comprará los boletos para viajar a Brasil, donde representarán a Honduras en este nuevo reto internacional que está siendo un éxito total ante los 'Cuscatlecos'.

 Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
9 de 10

Sin embargo, recientemente en una entrevista con EL HERALDO, Supremo afirmó que el partido será el 7 de septiembre y viajarán a Brasil el 4, son decir en qué ciudad será.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
10 de 10

Los dos juegos entre los tiktokers de Honduras y El Salvador fue todo un éxito y ahora se trasladarán a Brasil, aunque no se sabe si los brasileños vendrán a Honduras.

Foto: Mauricio Ayala/Yoseph Amaya - El Heraldo
