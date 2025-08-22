  1. Inicio
Jugadores se van a los golpes, inesperado héroe y Supremo celebró con Milagro Flores en partido de tiktokers

Un éxito total fue el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador en San Pedro Sula

  • 22 de agosto de 2025 a las 18:04
TIktokers hondureños y salvadoreños se enfrentaron este viernes en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Te mostramos las mejores imágenes que no se vieron en TV.

Fotos: Yoseph Amaya, Héctor Emilio y Neptali Romero.
Previo al arranque del partido, hubo una pequeña discusión porque el juego no arrancó a las 6:00 PM como estaba estipulado.

La Bica Catracha fue la encargada de llevar la copa que levantaría el ganador del partido.

Así hizo su ingreso la selección de tiktokers de El Salvador al engramillado del estadio Morazán.

El Loco de la Selva, entrenador de los catrachos, llegó vestido de manera elegante para encarar este importante compromiso.

Miles de personas llegaron a apoyar a su creador de contenido favorito en San Pedro Sula.

El creador de contenido Shin Fujiyama fue homenajeado en este evento que paralizó Honduras.

Así lució el engramillado del estadio Francisco Morazán previo al pitazo inicial.

Postal aérea de EL HERALDO. Más de 18,000 personas llegaron al coloso de la capital indusrtial de nuestro país.

La selección hondureña saltó al terreno de juego a eso de las 6:20 PM y desató el furor en los aficionados.

Wilfredo Barahona, exjugador de Liga Nacional, fue el preparador físico de la Bicolor tiktokera.

Supremo fue una de las sensaciones previo al pitazo inicial.

Las pomponeras, famosas creadoras de contenido hondureñas, se robaron el show a pocos minutos del arranque del juego.

11 titular de Honduras vs El Salavdor: La More; Rafiña, Barbarito, Chaval, Osvaldo, Mr. JC, Filander Zelaya, Shin Fujiyama, Dembélé, Supremo﻿ y Davis Flow.
Cerca de 400,000 dispositivos estuvieron conectados durante la transmisión del partido.

Shin Fujiyama y La Moycito tuvieron un vibrante duelo desde el arranque del partido.

Al minuto 6 del partido el árbitro sancionó penal a favor de El Salvador por una supuesta falta dentro del área hondureña.

El juez principal del partido se fue al VAR y tras analizar la jugada decidió anular la decisión.

Lo anterior desató una polémica pelea entre jugadores que minutos después se solucionó.

Supremo fue uno de los más insistentes en el ataque de Honduras. En los primeros 20 minutos tuvo dos jugadas claras de gol y las desperdició.

Incluso le sancionaron un penal, pero el árbitro rectificó y la falta fue afuera del área de El Salvador.

Bryan la Playa y Sanadres fueron los primeros cambios del partido e ingresaron en la selección de Honduras al minuto 25.

Supremo abrió el marcador al minuto 28 de penal. El ariete catracho intentó de tijereta y el defensor de El Salvador la tocó con la mano.

El mismo Lester la cobró y la clavó al lado derecho del marco salvadoreño.

Así celebró Supremo con todos sus compañeros de equipo.

Otra postal que dejó el primer tanto de Supremo en el partido ante los guanacos. Abrazo con Milagro Flores.
A pocos minutos del final del primer tiempo, Ricky quiso retirar del terreno de juego al equipo salvadoreño por supuestas agresiones del publico.

El primer tiempo finalizó con resultado 1-0 a favor de los tiktokers hondureños.

Los salvadoreños salieron demoledores en el segundo tiempo y al minuto 52 Kevincito anotó el empate en el partido.

Tras el gol de El Salvador, los afición catracha enfureció y hasta le tiraron una lata de cerveza a Ricky. Los guanacos estuvieron a punto de retirarse del partido.

EL HERALDO captó a Milagro Flores y Supremo de manera muy cariñosa.

Posteriormente todo siguió parejo y parecía que el partido iba a terminar con un empate de 1-1 en tiempo reglamentario.
Fue Caleb quien entró a resolver el partido. Le pegó a un balón desde afuera del área y puso el 2-1 final a favor de Honduras.

Este aficionado se fue preso al final del partido por invasión de cancha.

