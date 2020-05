Cepillín ataca a Danna Paola: "Es una pobre tarada"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ricardo González, conocido como Cepellín, arremetió contra la cantante mexicana Danna Paola por supuestamente tener una mala actitud y hasta la consideró una tarada por tenerle fobia a los payasos.



Durante una entrevista al programa Chismorreo de Multimedios, el famoso personaje infantil critico la actitud de la intérprete de "Sodio" en La Academia, asimismo, recordó cómo fue su primer encuentro con la joven artista cuando ella protagonizaba la telenovela "Atrévete a soñar".



"Hay gente como Danna Paola que dice 'le tengo fobia a los payasos´, porque es una pobre tarada, con todo respeto. Un día me dijo 'ay no, te tengo miedo', pobrecita. Alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola", expresó Cepellín.

El también cantante recordó que durante un show en Monterrey hace varios años ella no lo saludó y le dijo :"ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá".



El conductor del programa le preguntó si conocía de la música de la exprotagonista de Élite, a lo que Cepellín respondió: "No sé ni qué hace".



Además, el comediante habló sobre la participación de Danna Paola en La Academia y aseguró que la cantante "se cree más, se quedó en la nube".



“La vi en un programa de TV Azteca, que se sintió ofendida por uno de los participantes, bien flotada. En lugar de decir ‘son muchachos nuevos’, en vez de eso ‘tengo veintitantos años de trayectoria y yo nunca he ofendido a nadie’, y yo dije ‘si al primero que ofendiste fue a mí’... la historia tiene memoria y yo no me dejo de nadie, y le digo al público, tampoco se dejen de nadie, nadie puede pisotear tu dignidad”, expresó.