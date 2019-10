Cepillín confiesa que fue maltratado por sus padres en la infancia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, recuerda con mucho dolor su infancia marcada por el maltrato de sus padres.



“Yo quise ser futbolista, no me dejaron, quise ser pintor, no me dejaron, quise ser muchas cosas”, señaló en una entrevista recuperada por TV Notas.

El payasito relató que cuando le dijo a su papá que quería ser artista su respuesta no fue la que esperaba: "Aquí no quiero jotos"

LEA: La romántica promesa entre el príncipe William y Kate Middleton antes de la boda



“No quiero drogadictos... Pisotearon mi dignidad de niño", relató Cepillín.



“A los 17 o 18 (años) tenía la inquietud de fumar; entonces, una noche vengo caminando con un cigarro a la casa pasaban de las 12:00. Cuando iba pasando por un árbol de limón y como olía yo mucho a cigarro agarro una hoja y me la tallo por todas partes, toco la puerta, me abre mi papá y me dice: 'Tomaste ¿verdad? Hueles a cuba' y moles y pregúntame las cuerizas que me daban. Me pegaban toda la vida. Cuando me casé nací… Gracias a Dios", dijo el intérprete de "En un bosque de la China".

ADEMÁS: Exnovia de Maluma revela por qué terminaron su relación de dos años