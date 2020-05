Roy Horn, famoso mago de Las Vegas, muere de coronavirus

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El mago Roy Horn, uno de los miembros del famoso dúo "Siegfried and Roy" de Las Vegas, murió el viernes a los 75 años de complicaciones vinculadas al nuevo coronavirus, anunció su agente.



Había dado positivo a la Covid-19 la semana anterior y murió en el hospital Mountain View, de Las Vegas.

En la capital de los casinos y la diversión en el oeste estadounidense, su dúo con Siegfried Fischbacher, de origen alemán como él, fue uno de los más concurridos por muchos años, caracterizado por sus extravagantes disfraces y actos con tigres, elefantes o serpientes.



Pero en octubre de 2003, Horn fue atacado durante un espectáculo por un tigre de Bengala blanco. Gravemente herido, le tomó meses recuperarse y el show nunca fue retomado.



"Hoy, el mundo ha perdido a uno de sus grandes magos, pero yo perdí a mi mejor amigo", declaró Fischbacher en un comunicado publicado por medios estadounidenses.



A Horn le gustaban desde pequeño los animales y tuvo un perro lobo y un guepardo. En 1957 conoció a Fischbacher en un crucero, en el que los dos dieron espectáculos y se asociaron dos años después para trabajar juntos en Europa.



Su debut en Las Vegas llegó a finales de los años 1960, donde dieron centenares de espectáculos.



El dúo "Siegfried and Roy" solo hizo una aparición más tras el ataque del tigre, en 2009, y los magos se retiraron oficialmente en 2010.

