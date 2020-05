"Estoy de vuelta": Tekashi 6ix9ine rompe récord en Instagram Live

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El polémico rapero Tekashi 6ix9ine volvió a las redes sociales a pocas semanas de haber salido de prisión y en cuestión de minutos el joven rompió récord.



El artista, acusado de pertenecer a una peligrosa banda criminal de Nueva York, utilizó su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo sencillo "Gooba".



A través de un video en vivo, el famoso rapero de origen mexicano sobrepasó los dos millones de personas que se conectaron para escuchar su nuevo tema y para verlo tras meses de encierro.



"Estoy de vuelta" escribió el joven en otro post para dejar ver unos minutos de su nueva canción.

Vea aquí: El misterio que esconde el 6 y 9 en el nombre del rapero Tekashi 6ix9ine



Tekashi, haciendo burla porque había salido de la cárcel, bailó y jugó con unas esposas. También alucinó una cadena de tiburón valorada en 1.6 millones de dólares y un reloj de lujo. "No me puedes derrotar, no somos lo mismo".



Desde que salió de prisión en abril, el cantante había mantenido bajo perfil. Según personas allegadas a él temía represalias al exponer secretos de la pandilla Nine Trey, a la que perteneció.