Chumel Torres en polémica por meme de "doctor muerto" por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-El youtuber mexicano Chumel Torres enfrenta tremenda polémica luego de publicar una imagen (meme) de un supuesto médico del Instituto Mexicano del Seguro Social que "falleció" por Covid-19; además dijo que cada retuit sería una oración.



La polémica no termina ahí, ya que la foto del médico al que Chumel llamó Luis Ángel Acevedo y a quien asignó como especialista en Meumología, es en realidad el cantante Valentín Elizalde, asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.



Como era de esperar, la publicación generó miles de comentarios. La mayoría de los cibernautas se lo tomaron con gran sentido del humor, pero otros se indignaron y disgustaron, tanto que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social respondieron al youtuber.





"Menos #FakeNews, más solidaridad. Compartir información falsa sobre la muerte de médicos representa una ofensa para el personal de salud que enfrenta día a día la pandemia del Covid-19", se lee en el texo que también presenta una marca de agua con la palabra falso.

Pero esta no fue la única respuesta que recibió el también presentador, pues entre los comentarios se lee: "No causa gracia, en primera porque no todos saben quién era Valentín Elizalde y en segunda, por que hay médicos y personal de salud que están muriendo por este virus...".



El tuit causó tanta molestia que algunos aplaudieron la reacción del IMSS al ponerle un alto a Chumel, pero también pidieron a HBO, donde Chumel tiene un programa, que lo sancionen.