Muere el primer gran amor de Jennifer López

Jennifer López no se ha pronunciado por la muerte de su exnovio. Foto: Instagram

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- David Cruz, el primer gran amor de la cantante Jennifer López, murió en un hospital de Nueva York, han informado varios medios estadounidenses.



El portal TMZ informó que Cruz, de 51 años, murió el pasado 21 de marzo en el Hospital Mount Sinai West por complicaciones cardíacas.



JLo y Cruz estuvieron juntos por 10 años. La artista habría iniciado su relación cuando tenía 15 años y fue él quien la acompañó cuando dio su salto a la fama.

Jennifer y David nunca llegaron a comprometerse.



Tras haber terminado el noviazgo, la pareja sostuvo una buena amistad, según confesó la misma "Diva del Bronx".



Hasta el momento la intérprete de "On the floor" no se ha pronunciado sobre la muerte de su primer novio.

