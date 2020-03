Itziar Ituño, actriz de La Casa de Papel, da positivo por coronavirus

PAÍS VASCO, ESPAÑA.- Itziar Ituño, actriz que da vida a la "inspectora Murillo" en la serie de Netflix, La Casa de Papel, anunció a través de sus redes sociales que se contagió de coronavirus y que su salud es estable.



Fue a través de Instagram que la famosa española notificó a sus seguidores sobre su estado de salud, junto a una imagen de ella recostada en una cama.



"Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil", escribió en la red social.

Agregó: "Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común".



"Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. ¡Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá! Cuídense mucho", señaló.

Con esta imagen dio a conocer que tiene coronavirus. Foto: Instagram







Famosos como Danna García, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson y Idris Elba anunciaron a sus seguidores que se contagiaron con el virus y que se encuentran en tratamiento.

