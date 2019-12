Charlize Theron detalla cómo fue la noche cuando su madre mató a su padre

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Tuvieron que pasar 28 años para que la actriz Charlize Theron contara a detalle cómo fue la noche cuando su madre mató a su padre.

En una entrevista exclusiva para NPR, la ganadora del Óscar recordó lo ocurrido cuando ella tenía 15 años, en junio de 1991. Su madre, Gerda, mató a su padre Charles Theron de un disparo luego que este las siguiera totalmente ebrio con pistola en mano.



La actriz tenía solo 15 años cuando ocurrió el trágico incidente, sin embargo, describe esa noche como liberadora, pues para ella era un pesadilla vivir junto a un hombre violento y borracho.

“Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta porque él estaba tratando de empujar la puerta” para abrirla, contó Charlize.

Continuó detallando que, al no permitirle a su padre ingresar a la habitación, este, completamente fuera de sí y con su arma en mano, disparó contra el umbral de la puerta.

“Las dos estábamos apoyadas contra la puerta desde adentro para que no pudiera empujar. Dio un paso atrás y disparó contra la puerta tres veces. Ninguna de las balas nos impactó, lo que fue un milagro", rememoró la bella actriz.

En la angustia, la madre de la actriz tomó su arma para defendese. Ella disparó a la puerta y la bala impactó a Charles. La brillante actriz reconoce que su madre actuó en "defensa propia, ella terminó con la amenaza".



Las declaraciones de la actriz también revelaron la vida de violencia familiar a la que estuvo expuesta durante sus primeros años de vida.

"Esta violencia familiar, este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia, es algo que comparto con mucha gente. No me da vergüenza hablar de eso, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso. Creo que, para mí, esta historia siempre se ha tratado sobre crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona”, puntualizó.

