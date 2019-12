Incrementan fianza de Weinstein por problemas con monitor

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.- La fianza de Harvey Weinstein fue incrementada de un millón de dólares a 5 millones por denuncias de que violó las condiciones de su libertad vigilada al manejar mal su monitor electrónico de tobillo.



El juez James Burke rechazó el miércoles solicitudes de la fiscalía para poner al desacreditado magnate del cine en la cárcel por la presunta infracción.



Weinstein, de 67 años, llegó a la corte por la mañana caminando con la ayuda de una andadera. El 6 de enero comenzaría su juicio en Nueva York por cargos de violación y abuso sexual.

VEA: Harvey Weinstein, la estrepitosa caída del Goliat de Hollywood



La fiscal Joan Illuzzi dijo en una audiencia el pasado viernes que el productor ha dejado en casa adrede la pieza de monitoreo tecnológico que mantiene activada la pulsera de tobillo en repetidas ocasiones, dejando su paradero indocumentado por horas a la vez.



La abogada de Weinstein, Donna Rotunno, ha rechazado que su cliente haya hecho esto deliberadamente, y le adjudicó el problema a "asuntos técnicos" como baterías descargadas.

"No tiene nada que ver con ninguna manipulación del brazalete", dijo Rotunno a periodistas al salir de la corte. Reconoció que al menos en una ocasión Weinstein olvidó parte del dispositivo al salir de casa. "Al minuto de darse cuenta que lo había olvidado, hizo una llamada".



Pero el miércoles, Illuzzi dijo a la corte que la persona que monitorea a Weinstein no cree que se trate de un problema técnico. Aunque el monitor ahora parece funcionar correctamente, Illuzzi dijo que piensa que esto se debe a la amenaza de una nueva fianza.



"No creo que haya sido la adición de baterías extra", dijo la fiscal. "Fue el pánico del señor Weinstein de que la corte pueda cambiar la fianza".



Weinstein se ha declarado inocente de violar a una mujer en Manhattan en un cuarto de hotel en 2013 y realizarle un acto sexual por la fuerza a otra en 2006.



Ha permanecido libre bajo fianza y sostiene que cualquier actividad sexual que ha tenido ha sido consensual.



En meses recientes, ha sido visto en clubes nocturnos en Nueva York y siendo abucheado en un evento para actores.



lluzzi argumentó que no sería irrazonable poner a Weinstein en la cárcel mientras aguarda su juicio. La fiscal sugirió incrementar la fianza a 5 millones de dólares si al juez no le parecía que la cárcel se justificaba.