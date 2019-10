Jennifer Aniston sobre Harvey Weinstein: "Era un bruto y se comportaba de forma asquerosa"

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Jennifer Aniston contó las incómodas experiencias que vivió cuando trabajó con el productor Harvey Weinstein, lo que la convierte en la última actriz que cuenta su historia de acoso.



Fue en una entrevista de Variety’s Power of Women que Aninston reveló cómo el productor la intimidó y la obligó a usar un vestido de la marca de moda "Marchesa", que había fundado la que era entonces su esposa, Georgina Chapman.



Aniston se vio obligada a usar el vestido durante el estreno de la película Descarrilados en 2005 por temor al productor.



“Recuerdo justo cuando la línea de ropa de Georgina Chapman estaba comenzando. Fue entonces cuando vino a visitarme a Londres mientras estábamos grabando. 'Él decía: ‘Me gustaría que usaras uno de estos para el estreno’”, recordó la actriz.

VEA: Activista #MeToo, Asia Argento, llega a un acuerdo tras denuncia por abuso sexual



“Revisé el catálogo y en ese momento la marca no era lo que es hoy. No era para mí. Él me dijo: ‘Tienes que ponerte el vestido’. Ese fue mi único bullying. Y yo dije: ‘No, no usaré el vestido’". Cuando ella se negó, él no volvió a insistir: “¿Qué iba a hacer?”, dijo Aniston. “¿Venir y obligarme a ponérmelo?".



La actriz comentó que ese no fue su único momento incómodo con Weinstein.



“Hubo una cena el día de la premiere. Recuerdo que estaba sentada en la mesa con Clive [Owen], nuestros productores y un amigo mío. Y literalmente [Weinstein] vino a la mesa y le dijo a mi amigo: ‘¡Levántate!’. Y yo estaba como, ‘Oh Dios’. Y entonces mi amigo se levantó y se movió y Harvey se sentó. Era un bruto y se comportaba de forma asquerosa", expresó la actriz protagonista de la serie "Friends".



Después de los dos eventos antes revelados Aniston se convenció de no volver a trabajar con famoso productor de Miramax.



Aniston ha tenido una carrera exitosa como protagonista de varias películas.

LEA: Nuevo caso de Weinstein permitiría testimonio en su contra



En la actualidad trabaja para la serie "The Morning Show", misma que se estrenará en Apple TV el próximo 1 de noviembre.



"The morning Show" tratará de temas importantes de actualidad como el Movimiento #MeToo.



“El espectáculo estaba ya planteado. Se lo vendimos a Apple con un resumen. Después, unos cuatro meses más tarde, salió a la luz toda la mierda, y básicamente, tuvimos que empezar de cero”.



En “The Morning Show”, la actriz dará vida a una presentadora de televisión y compartirá pantalla con su gran amiga, Reese Whiterspoon.





Movimiento #MeToo

Fue en 2017 que la actriz Rose McGowan se convirtió en una de las primeras mujeres en denunciar a Harvey Weinstein por abuso sexual.



La actriz de la serie “Charmed” contó que el productor de Hollywood la violó en un jacuzzi y después le ofreció 1,000,000 de dólares para comprar su silencio.



El testimonio de McGowan se considera hoy uno de los grandes hitos del movimiento #MeToo, ya que empujó a más de 50 mujeres a hablar y a acusar a Weinstein de agresión y acoso sexual.

VEA: Las famosas que acusaron a Harvey Weinstein por abuso sexual