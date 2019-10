Vicente Fernández se disculpa por rechazar hígado de un "homosexual"

GUADALAJARA, MÉXICO.- Vicente Fernández, mejor conocido como "Chente", se disculpó cinco meses después de rechazar el hígado de un donante argumentando que desconocía el origen y que podría provenir de otro "güey".



El cantante mexicano causó polémica al decir que desconocía si el órgano provenía de un donante "homosexual o drogadicto".



El papá de Alejandro Fernández relató que decidió abandonar el hospital porque no quería que le pusieran el órgano de algún desconocido.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto", dijo en ese entonces el famoso al programa "De Primera Mano".



Cinco meses después, el famoso dijo en un homenaje en Guadalajara que pedía disculpas a la comunidad Lesbico, Gay, ​ Bisexual y Transgénero (LGBT), ya que su comentario fue "de manera inconsciente".



"Tengo muchos amigos gays. Al fin y al cabo, todos somos iguales. Unos nacen y otros se hacen, por eso pido perdón delante de la gente, no detrás de una cámara para que no vendan la exclusiva", puntualizó "Chente".