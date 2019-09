Arcángel publica su primer mensaje tras sufrir preinfarto

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El cantante Arcángel se tomó unos minutos para informar a sus seguidores sobre su estado de salud tras sufrir un preinfarto que lo llevó a parar a un hospital en Miami, Estados Unidos.

A través de su cuenta en Instagram, el cantante escribió: "Mi corazón es más de ustedes que mío, por eso no me puedo ir ahora. Aunque será cuando Dios quiera. Yo estaré aquí para cuando él decida, mientras tanto, sigo aquí de pie y con vida".

Arcángel se trasladaba en su vehículo por la carretera que conduce de Miami hacia Orlando, en el centro de Florida, cuando comenzó a sentir síntomas de preinfarto. Fue llevado al hospital más cercano donde recibió la atención médica necesaria.

Austin Agustín Santos, nombre real del artista, continuó pidiendo:"Soporten a Arcángel mientras yo viva. Yo represento a los que no tienen salida, por eso en el bajo mundo a mi me inspira.", además aprovechó para agradecer a su maestro: "Después de tantos años aún la letra de mi maestro me sigue ayudando @elrealtempo gracias porque aún me sigues motivando".

Unos minutos después, Real Tempo le respondió: "¡Wow! gracias.No tengo ni palabras. El que es bueno papá Dios lo engrandece. Soy como soy porque me obligan. Si canto rap por encima del hombre mi miran. AMÉN".

Comunicado

Antes de esta publicación el músico mediante un comunicado había agradecido a todos sus fans por las oraciones y plegarias en su honor.

“Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí”, expresó el neoyorquino de 33 años de edad, donde también aseguró que “Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles tolo lo mejor de mí y de mi música”.