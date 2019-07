Ángel Maldonado, el cineasta detrás de "El profe" que sigue sumando pasos en su carrera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Han sido tantas las propuestas que Ángel Maldonado ha llevado a la pantalla (chica y grande) que en esta ocasión se ofrece un repaso por su carrera, antes y después de que EL HERALDO se convirtiera en uno de los principales escenarios en proyectarlas.



Una historia que narra la lucha de un educador por alejar a sus alumnos de alcohol, las drogas y los abusos, hizo del hondureño el primer máximo ganador del I Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO en el año 2012. "El profe" destacó de entre decenas de producciones postulantes y se alzó como ganador en la categoría de Mejor cortometraje. Pero eso no es todo...



Maldonado cuenta con experiencia freelance como cámara y guionista en Arca Associates, por documentales -en su mayoría- realizados en Centroamérica, México y República Dominicana. Aquí se incluye su trabajado como editor en Let Your Light Shine, una serie que comparte las mejores prácticas para el cuidado de niños afectados por el VIH / SIDA, realizado en más de ocho países de África, con 12 videos.



En lo que a televisión respecta, ha laborado como asistente de dirección, guionista y director, desarrollando proyectos como reality shows para Guacamaya Films, La Pulpe, Mafalda Films y VIMAPRO; y varios anuncios promocionales de empresas privadas.



Algunos de sus proyectos televisivos:



"Ese hombre es mío"

Reality show transmitido por Canal 11

Dirección, guionización y edición completa de las dos temporadas.



"Expedientes criminales"

Serie documental ficcionada que actualmente se transmite en Netflix y anteriormente lo hizo por Cinelatino y Telemundo.

Dirección y guionización.



"Viva la juventud"

Programa de competencia entre colegios.

Desarrollo de proyecto y dirección.



Con sus cortometrajes y documentales cortos, Ángel Maldonado ha conseguido varios premios en festivales nacionales e internacionales, también ha formado parte de selecciones oficiales en diversos eventos alrededor del mundo:



-En 2005 obtuvo un diploma de participación como semifinalista en el Concurso Latinoamericano de Publicidad “Caracol de plata” (dirección y realización), en la Ciudad de México.

-En 2006 escribió y dirigió su primer cortometraje, "El primer día", siendo este finalista en el Festival Ícaro Centroamérica.

-Ese mismo año y en el mismo lugar obtuvo el tercer lugar en la categoría de "Spot" en el I Encuentro Internacional Agua y Cine, que se efectuó dentro del IV Foro Mundial del Agua.

-En 2009 ganó el I Festival Hondureño de Cortometrajes Brassavola.



Ahora bien, tras su debut en el Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, "El profe" no solo ganó en el apartado de Mejor corto, sino que cuenta con el título de Ganador del Festival Internacional de Cine de No Violencia y Medio Ambiente, en Colombia. Sin mencionar que ha sido selección oficial de:



-Festival Internacional Cinematográfico de Toluca (FICT), México.

-Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca FICCHT, México.

-Festival Internacional de Puebla (FIC PUEBLA), México.

-CineToro Experimental Film Festival, Colombia.

-I Muestra de Cine y Video Michoacano, México.

-La Guarimba International Film Festival, Italia.

-Festival Internacional de Cine de Pasto (FICPA), Colombia

-Festival Internacional de San Luis Potosí, México.



Y reinvindicando su prestigio, en 2016 volvió a convertirse en ganador a Mejor corto con "Santitos", sumándose los reconocimientos de Mejor guión y Mejor actor (este último obtenido por Eduardo Bähr) en el Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO. Luego obtuvo el premio a Mejor corto internacional en el Miami Film Fest, además de resultar finalista en el Festival Ícaro Internacional.



Algo más de su experiencia en cortometrajes y documentales cortos:



-Informe PNUD

Cápsulas de ficción y documentales para la presentación del Informe de Desarrollo Humano del PNUD.



-“El sueño de Kevin”

Cortometraje de ficción de temática social desarrollado para USAID.

Dirección y guionización.



-“La tierra que lucha”

Documental corto de temática social realizado para OXFAM Honduras.

Dirección y guionización.



-“El Chacal”

Ganador del III Festival de Cortometrajes EL HERALDO en la categoría de Mejor actor, Mejor cinematografía y Mejor dirección.

Dirección y guionización.



-“El lider”

Ganador del II Festival de Cortometrajes EL HERALDO en la categoría de Mejor actor y Mejor edición.

Dirección y guionización.



-“La cometa”

Ganador del I Festival Hondureño de Cortometrajes Brassavola, organizado por la Secretaría de Cine y Cultura.

Dirección y guionización.



Actualmente, Maldonado se encuentra trabajando en un reality web que estrenará este mismo 2019, mientras elabora un talk show para un canal nacional. Los detalles de estos nuevos proyectos serán revelados próximamente.