Gregorio Pernía, "El Titi" de Sin senos sí hay paraíso, descubre que tiene un hijo de 32 años

BOGOTA, COLOMBIA.- El actor colombiano Gregorio Pernía, que hace unas semanas visitó Honduras, descubrió hace unos días que se convirtió en papá hace 32 años.



"El Titi" de Sin senos sí hay paraíso reveló a sus usuarios en redes sociales que se había enterado que de la primera relación sexual que tuvo a los 16 años nació un varón.



El famoso al enterarse viajó hasta el lugar de origen del joven para conocerlo en persona y realizarse una prueba de ADN.



En su cuenta de Instagram escribió:

¿Ustedes que dicen es mi hijo? Por ahora les cuento, él es Diego.



Yo era un adolescente de 16 años, con las hormonas en la mano y en el corazón, como todos a esa edad, lleno de sueños y queriéndome comer el mundo.



Ella, una mujer que trabajó en mi casa, una mujer de 20 años de 1.90 de estatura, una sonrisa bella y siempre alegre, afrodescendiente, negra, con ese color perfecto para mí o como decía mi padre: la raza perfecta".



El programa Lo sé todo lo acompañó a reunirse con el joven y captó el momento del reencuentro.

Diego, supuesto hijo de Pernía, contó que desde los 8 años comenzó a preguntarle a su mamá por su papá.



"Era tanta la insistidera que un día ella estaba viendo la novela La hija del Mariachi y me lo señaló y me dijo ahí está su papá", recordó el joven. Él no lo creyó en el momento.



Relató que años después su madre se mudó a Venezuela y regresó a finales de 2018 y le contó toda la verdad.



"Yo me propuse hablar con ella sobre mi papá y me dijo que mi papá se llamaba Fernando José Gregorio Pernía Maldonado y lo busqué en Google", agregó.



Por su lado, el actor dijo que de resultar positivo el examen de ADN le dará su apellido y tratará de acercarlo a la familia.