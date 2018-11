FOTO: El cambio de look de Ariana Grande que sorprendió a sus fans

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Dicen que los cambios siempre son buenos y Ariana Grande parece haber puesto en práctica esto, después de tantas cosas que han sucedido en su vida en las últimas semanas, el suicidio de su exnovio y el fin de su compromiso.



Pues la cantante ahora ha demostrado que quiere darle vuelta a la página y con lo que inició fue cambiando su look, dejó atrás su cola de caballo y larga cabellera.



En una imagen publicada en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Dangerous Woman", colgó una fotografía donde se le ve el cabello hasta los hombros.



Sus fans, inmediatamente, comenzaron a comentarle la imagen y dejarle saber que estaban felices y amando su nuevo estilo.



"Te queda hermoso"; "Me encanta tu nuevo cabello"; "¡Dios mío! Por fin... un nuevo look"; "¡Muy hermosa!", fueron solo algunos de los comentarios que recibió.



¿Qué te parece?