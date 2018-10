La triste historia de Lady Gaga detrás del tema de la película "Nace una Estrella"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Lady Gaga, estrella de la nueva cinta dirigida por Bradley Cooper, "Nace una Estrella" reveló cómo fue interpretar la canción de la película I’ll Never Love Again momentos después de descubrir que su mejor amiga, Sonja Durham, había fallecido.



Gaga recordó: “Mi muy, muy, muy querida amiga Sonja murió de cáncer ese día. Se suponía que debíamos grabar como en 30 minutos y dejé el set porque su esposo me llamó y pude escucharla al fondo y yo solo me subí al auto y conduje. Estuve con ella por 15 minutos y ella murió. Literalmente estuve con ella, con su esposo, su perro y su hijo”.



La intérprete de Bad Romance aseguró que cuando regresó de ver a su amiga morir, Cooper fue muy amable con ella y que poco a poco le ayudó a superar el dolor de su partida.



VEA: Lady Gaga aprende a actuar y Bradley Cooper a ser músico en Nace una Estrella

Añadió, ‘él dijo: no tienes que hacerlo otra vez. Está bien’. Todo lo que quería hacer era cantar. Nunca olvidaré ese día. Fue realmente una escena especial y siempre recordaré ese momento”.



Sinopsis de Nace una Estrella

Bradley Cooper interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su decadencia cuando descubre a Ally (Lady Gaga), un talento desconocido.



Paralelamente que inicia un tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los reflectores, catapultando su estrellato.



Sin embargo, la carrera de Ally eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar con la desaparición de su gloria.



Vea el tráiler oficial de "Nace una Estrella":