Lady Gaga aprende a actuar y Bradley Cooper a ser músico en Nace una Estrella

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hemos visto a la cantante actuando en diferentes series y conceptos para la televisión, pero hacer esta enorme transición es muy diferente. “Gaga se sintió como si hubiéramos estado cada uno en el mismo lugar en nuestro trabajo, y ambos necesitábamos lo mismo el uno del otro para básicamente saltar a la pista de este otro lado”, sostiene Bradley Cooper. Pues ella tiene un gran expertise como cantante y él como actor, pero en este filme hubo un intercambio de conocimiento.



Cooper deja un gran mensaje en esta película y es que no se descubre el talento que tienen los demás hasta que no lo intentan y se demuestran a ellos mismos de qué son capaces. Tanto en la película, como en el desarrollo de la producción, los actores demuestran que son capaces de crear nuevos talentos, nunca antes explorados.



Al igual que los personajes que interpretan, Cooper dice que él y Gaga “confiaron uno en el otro en absolutamente todos los sentidos. Mientras hacíamos un número musical, supe que yo tenía esta fuerza innegable en ella y sabía que no había nadie más que hubiera podido interpretar esa parte. Su talento, su ética de trabajo se perfeccionaron gracias a todos los años que ha pasado en el escenario. Como narrador de historias te sientes agradecido de haberle dado el papel a la persona correcta, pero de verdad estábamos juntos en esto y esa es la manera en que abordamos cada escena y cada canción: como pareja”.



Gaga relata: “Lo primero que dijimos fue: ‘Bueno, ahora tú eres un músico y yo una actriz. Estamos haciendo ese intercambio así que mantenme en un lugar puro, cómodo pero vulnerable, en el que yo pueda darte lo que necesitas para el personaje.