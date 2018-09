Hijas de Daniela Castro defienden a su madre tras ser acusada de robo en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Daniela Castro está envuelta en tremendo escándalo después de ser arrestada en Texas, Estados Unidos, acusada de robar ropa en una tienda. Su acción generó críticas de muchos seguidores, sin embargo, Alexa y Daniela, sus dos hijas, usaron sus perfiles sociales para dejar claro el apoyo hacia su progenitora.



La primera en romper el silencio fue Daniela, su primogénita, quien a través de una Storie en su perfil de Instagram @daaniicaasttroo escribió: “Te amo. Gracias por todo ma. No puede haber mejor persona que tú, siempre voy a confiar en ti, en las buenas y en las malas. Mucha gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz y jamás te voy a dejar sola, al igual que tú”.



Este fue el mensaje que publicó Alexa para apoyar a su madre. Cortesía Instagram







Alexa también mostró su apoyo. En la misma red social publicó “Te amo mamá, no puede haber mejor ser humano que tú. Muchas gracias por todo y sin duda tengo muy claro qué tipo de persona eres y el tipo de valores que me has enseñado. Mucha gente podrá criticarte o juzgarte, pero tengo muy claro que no es así".

Captura

La famosa villana de telenovelas fue capturada el pasado 28 de septiembre por presuntamente haber sustraído mercancía de una tienda ubicada en el Centro Comercial RIM, en San Antonio, Texas.



Por su acción fue trasladada a la cárcel del condado de Bexar, donde fue fichada y posteriormente puesta en libertad. La ficha de su caso expone que pagó una fianza de 800 dólares.



Daniela Castro actuó en ‘Cañaveral de pasiones’ y ‘Me declaro culpable’.