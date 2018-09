La multa que pagó Daniela Castro, la actriz mexicana acusada de robar en una tienda de Texas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras la detención de la actriz mexicana Daniela Castro, acusada de hurtar ropa en la tienda Saks Fifth Avenue, ya trasciende la cifra exacta de dinero que tuvo que pagar para quedar en libertad horas después de ser detenida.



La villana de las telenovelas mexicanas "Cañaveral de pasiones, "Cadenas de amargura" y "Me declaro culpable", canceló entre 800 y mil dólares de fianza.



El medio KSAT cita que la estrella de telenovelas intentó salir de la tienda con ropa escondida en su bolsa, sin haberla pagado. Todo fue descubierto por el personal de seguridad que la detuvo y constató su presunto intento de escapar.



Hasta el momento los fans de la actriz mexicana no pueden creer lo sucedido y están esperando un pronunciamiento de Daniela Castro, quien aún no hace frente a las cámaras para dar su versión de los hechos.



La actriz mexicana tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de la televisión.



