Emotivo reencuentro de la hondureña Katheryn Banegas y sus padres en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.- Después de la lamentable pérdida de su querido abuelo, los padres de la hondureña Katheryn Banegas llegaron por segunda ocasión a La Academia para brindarle apoyo a la talentosa joven.



Tras escuchar la invitación que el conductor Adal Ramones hizo a los progenitores de la académica para que llegaran al escenario, Katheryn salió corriendo a su encuentro.



Colmada de lágrimas, la catracha se lanzó a los brazos de sus papás, quienes respondieron de la misma manera.



Ante la dolorosa escena que la familia hondureña protagonizó en el programa mexicano, don Ever Banegas, dirigió las primeras palabras a su hija.





Este es el momento en que los padres de Katheryn Banegas llegaron al escenario.



"Mi amor tiene que ser fuerte, papá Betío ya no está con nosotros pero la mencionó a usted", expresó don Ever con voz entre cortada.



Asimismo, doña María -mamá de Katheryn- mencionó que "tiene que seguir adelante, mostrando el talento que tiene", y la acogió entre sus brazos.



Por otra parte, don Ever le entregó a la artista una pulsera -y aunque no se reveló el significado de la misma- Katheryn mostró a simple luz que para ella tiene mucho valor.



"Voy a seguir adelante así como lo hice durante esta semana, demostrando la fortaleza de la que estoy hecha", aseguró la artista.